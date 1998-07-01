Американская история Х, 1998

Дерек Виньярд был одним из самых уважаемых и безжалостных скинхедов своего района, пока однажды не оказался в тюрьме после убийства двух чернокожих. Оставшись без наставника, младший брат Дерека Дэнни не предал их идеалы и продолжил идти по стопам старшего. Но первая встреча братьев после освобождения Дерека становится совсем не такой, как они себе представляли, ведь за время своего заключения убежденный нацист разочаровался в собственных идеалах.
Лидер местной банды скинхэдов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своем районе. Убежденный в своей правоте, он беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни, который уже тоже сделал свой выбор.
Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершенное Дереком, разделяет дороги братьев: Дерек оказывается в тюрьме, где существует свой расклад сил, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересеклись вновь…