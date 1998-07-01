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Американская история Х, 1998

1998 / США
7.8 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дерек Виньярд был одним из самых уважаемых и безжалостных скинхедов своего района, пока однажды не оказался в тюрьме после убийства двух чернокожих. Оставшись без наставника, младший брат Дерека Дэнни не предал их идеалы и продолжил идти по стопам старшего. Но первая встреча братьев после освобождения Дерека становится совсем не такой, как они себе представляли, ведь за время своего заключения убежденный нацист разочаровался в собственных идеалах.

  • Эдвард Нортон отказался от роли в фильме “Спасти рядового Райана”, чтобы сыграть в этом фильме. 
  • Перед началом съемок Эдвард Нортон и Эдвард Ферлонг побрили головы наголо. Нортон также набрал более 13 килограммов мышечной массы. 
  • Персонаж Дерека основан на реальном экс-скинхеде Фрэнке Миинке. 
  • Эдвард Ферлонг и Эдвард Нортон регулярно предлагали внести изменения в сценарий, чем расстраивали режиссера-дебютанта Тони Кэя, который разочаровался в проекте и хотел убрать свое имя из титров. Итоговый монтаж фильма был сделан без участия Кэя. 
  • Во время баскетбольного матча Сет надевает майку с номером 88. У скинхедов номер 88 означает нацистское приветствие “Heil Hitler!” (H - восьмая буква немецкого алфавита). 
  • Прообразом Кэмерона Александра является Том Мецгер, лидер группировки “Белое арийское сопротивление” из южной Калифорнии.

Лидер местной банды скинхэдов Дерек Виньярд прочно удерживает авторитет в своем районе. Убежденный в своей правоте, он беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата Дэнни, который уже тоже сделал свой выбор.

Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершенное Дереком, разделяет дороги братьев: Дерек оказывается в тюрьме, где существует свой расклад сил, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата. До тех пор, пока их пути не пересеклись вновь…

7.8 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 30 октября 1998
Премьера в мире 1 июля 1998
Возраст 16+
Режиссер
Тони Кэй
В ролях
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Эдвард Ферлонг
Эдвард Ферлонг
Беверли Д’Анджело
Беверли Д’Анджело
Дженнифер Лиен
Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд
Все актеры и съемочная группа
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Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.7/10
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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