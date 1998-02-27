Меню
Киноафиша Фильмы Темный город

Темный город

Dark City 18+
О фильме

Представители высокоразвитой инопланетной цивилизации, обладающие способностью изменять физическую реальность усилием воли, вырождаются. Чтобы выжить они проводят эксперимент с людьми на планете Земля. В открытом космосе создан специальный темный город. В полночь весь город засыпает. Доктор Шредер делает спящим инъекцию, изменяющую память. Джеку Мердоку «вкололи» воспоминания маньяка-убийцы. «Убийцу» не помнящего своего имени и прошлого, преследует полицейский инспектор Фрэнк Бастед. Его ищет жена Эмма, за ним охотятся чужаки, а он по обрывкам воспоминаний пытается разобраться в том, что происходит.

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 4 февраля 2036
Премьера в мире 27 февраля 1998
Дата выхода
27 февраля 1998 Россия 16+
29 мая 1998 Австралия
15 октября 1998 Аргентина +16
6 ноября 1998 Бразилия
29 мая 1998 Великобритания
24 сентября 1998 Венгрия
27 августа 1998 Германия
12 ноября 1998 Греция
24 апреля 1998 Дания 15
14 августа 1998 Исландия
16 мая 1998 Испания
27 февраля 1998 Италия
27 февраля 1998 Казахстан
27 февраля 1998 Канада 14A
27 ноября 1998 Литва
20 августа 1998 Малайзия
16 октября 1998 Мексика
29 мая 1998 Новая Зеландия
5 июня 1998 Португалия M/12
27 февраля 1998 США
2 июля 1998 Сингапур NC16
16 октября 1998 Турция 18+
27 февраля 1998 Украина
11 декабря 1998 Финляндия K-16
20 мая 1998 Франция
27 февраля 1998 Чехия
5 декабря 1998 Южная Корея
28 ноября 1998 Япония
MPAA R
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $27 201 335
Производство New Line Cinema, Time Warner, New Line Cinema
Другие названия
Dark City, Ciudad en tinieblas, Smrtihlav, Cidade das Sombras, Cidade Misteriosa, Cité obscure, Dark City - Varjojen kaupunki, Dark City & Spawn: Tupla, Dark City: Mroczne miasto, Dark Empire, Dark World, Gizemli Şehir, Grad tame, Mesto teme, Mroczne miasto, Orasul intunecat, Pimeduse linn, Skoteini poli, Tamsos miestas, Thành Phố Bóng Đêm, Σκοτεινή πόλη, Градът на мрака, Мрачни град, Темне місто, Тёмный город, ダークシティ, 極光追殺令
Режиссер
Алекс Пройас
Алекс Пройас
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Ричард О’Брайэн
