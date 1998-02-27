Представители высокоразвитой инопланетной цивилизации, обладающие способностью изменять физическую реальность усилием воли, вырождаются. Чтобы выжить они проводят эксперимент с людьми на планете Земля. В открытом космосе создан специальный темный город. В полночь весь город засыпает. Доктор Шредер делает спящим инъекцию, изменяющую память. Джеку Мердоку «вкололи» воспоминания маньяка-убийцы. «Убийцу» не помнящего своего имени и прошлого, преследует полицейский инспектор Фрэнк Бастед. Его ищет жена Эмма, за ним охотятся чужаки, а он по обрывкам воспоминаний пытается разобраться в том, что происходит.
|27 февраля 1998
