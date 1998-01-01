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Три дня и больше никогда, 1998

1998 / Россия
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Камера документалиста «отбывает срок» в камере смертника.
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 1 января 1998
Премьера в мире 1 января 1998
Режиссер
Александр Гутман
Все актеры и съемочная группа
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