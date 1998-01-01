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Три дня и больше никогда
Три дня и больше никогда, 1998
1998 / Россия
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
документальный
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О фильме
Камера документалиста «отбывает срок» в камере смертника.
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6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
53 минуты
Год выпуска
1998
Премьера в России
1 января 1998
Премьера в мире
1 января 1998
Режиссер
Александр Гутман
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