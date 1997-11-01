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Титаник Титаник
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Titanic

Титаник, 1997

1997 / США
8.7 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

10 апреля 1912 года на борт океанического лайнера “Титаник” поднимается 17-летняя Роза Дьюитт Бьюкейтер вместе с матерью и будущим женихом. Их брак основан на расчете: после смерти отца Розы финансовое положение семьи пошатнулось, и богач Каледон Хокли способен его поправить. Роза не в восторге от будущего мужа, деньги и светская жизнь ее не привлекают. Ее сердце жаждет любви и свободы.

По странному совпадению тем же днем на корабль случайно попадают молодой странствующий художник Джек Доусон с приятелем, в последний момент выигравшие билеты в покер. Джек — бедняк, романтик и балагур, и его образ жизни кажется свободолюбивой Розе недостижимым для нее идеалом. Между молодыми людьми мгновенно вспыхивает страсть, настоящим испытанием для которой станет не разница в социальном положении и не подлость жениха Розы, а событие, ставшее самой крупной катастрофой XX-го века… 

Режиссер фильма Джеймс Кэмерон взялся за фильм из-за своей давней любви к кораблекрушениям. В 1987 году режиссер посмотрел документальный фильм о “Титанике” и сразу понял, что хочет сделать то же самое. Тогда он написал короткий сценарий фильма и пошел с ним на студию Двадцатый Век Фокс. Руководство студии сомневалось в коммерческой перспективе проекта, но дала ему зеленый свет, надеясь на долговременные отношения с набирающим все большее влияние Кэмероном. «Лучше история быть просто не могла», говорил потом режиссер о сценарии. Чтобы почтить память погибших во время крушения, он в течение полугода подробно исследовал каждого пассажира в отдельности.

Портрет Розы, созданный Джеком, как и все рисунки в его альбоме, принадлежат руке самого Кэмерона. Сама сцена рисования портрета была сделана в первый же съемочный день, поскольку остальные декорации корабля были еще не совсем готовы. В конце смены ДиКаприо подошел к режиссеру и спросил, как он справляется с ролью, на что Кэмерон ответил, что, поскольку это первый день съемок, он еще вполне может заменить исполнителя главной роли.

Кейт Уинслет, исполнительнице роли Розы, пришлось показать всю свою настойчивость, чтобы получить ее. Чтобы попасть на прослушивание, она каждый день посылала Кэмерону из Англии небольшие записки. Но режиссер счел ее слишком похожей на Одри Хепберн и сомневался до самого конца. В конце концов Кэмерон сдался, когда Уинслет отправила ему цветок с открыткой “От Вашей Розы”. В то же время Леонардо ДиКаприо, напротив, не желал этой роли и даже отказывался читать свою первую романтическую сцену во время кастинга. В конце концов режиссеру, поверившему в начинающего исполнителя, удалось его убедить. А Кейт Уинслет, участвовавшая в прослушивании, прошептала Кэмерону на ухо: «Он потрясающий. Даже если вы не берете меня, возьмите его». В итоге оба актера попали в каст.

Джеймс Кэмерон, известный тиран на съемочной площадке, постоянно кричал в огромный рупор и доводил членов съемочной группы. Те решили, что у него есть злобное альтер эго, и прозвали того Мидж (Джим наоборот). В ответ на критику Кэмерон отвечал: «Съемки фильма это война. Великая битва между бизнесом и искусством».

Во время съемок на субмарине “Академик Мстислав Келдыш” в Канаде какой-то разозленный член экипажа подсыпал сильный наркотик “ангельская пыль” в суп, который ел Кэмерон и еще несколько человек. В итоге больше 50 человек оказались госпитализированы, страдая от галлюцинаций, а преступника так и не раскрыли.

«Титаник» до сих пор остается одним из трех фильмов, получивших 14 номинаций на Оскар, и одним из трех (уже других), выигравших 11 из них.

Сцена крушения корабля была частично выполнена в компьютерной графике. Когда Кэмерон узнал, во сколько обошлись спецэффекты, то в ужасе воскликнул: «Лучше бы мы все это построили!».

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании «непотопляемого» Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку со смертью…

8.7 Оцените
186 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 3 часа 14 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 20 февраля 1998
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 1 ноября 1997
Возраст 12+
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Билли Зейн
Билли Зейн
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Фрэнсис Фишер
Все актеры и съемочная группа
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Титаник
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За историю гибели океанского лайнера кинематографисты брались не раз – начиная с 1912 года было сделано больше десятка экранизаций. И ни у одной не получилось превзойти версию Джеймса Кэмерона, о которой знают даже далекие от искусства люди. Заслуженно собравшая урожай оскаровских статуэток картина прочно держится на позициях одного из самых просматриваемых фильмов нашего времени. Кадр из фильма «Титаник» Сюжет, наверное, знаком почти всем – знаменитый Титаник…
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