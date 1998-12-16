Принц Египта, 1998

Евреи находятся в рабстве у египтян. Чтобы в дальнейшем вовсе истребить еврейский народ, фараон приказывает убивать новорожденных младенцев. Желая спасти своего сына от гибели, Иохаведа кладет малыша в корзину и отпускает вдоль по течению. Жена фараона, нашедшая ребенка, решает воспитать его как родного и дает ему имя Моисей. Проходят годы. После смерти старого фараона на трон восходит его старший наследник Рамзес. Моисей же волею судьбы находит своих настоящих родственников и видит знамение, возвещающее, что он должен вывести евреев из Египта. Но сделать это будет не так просто…