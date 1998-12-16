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Принц Египта Принц Египта
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The Prince Of Egypt

Принц Египта, 1998

1998 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Евреи находятся в рабстве у египтян. Чтобы в дальнейшем вовсе истребить еврейский народ, фараон приказывает убивать новорожденных младенцев. Желая спасти своего сына от гибели, Иохаведа кладет малыша в корзину и отпускает вдоль по течению. Жена фараона, нашедшая ребенка, решает воспитать его как родного и дает ему имя Моисей. Проходят годы. После смерти старого фараона на трон восходит его старший наследник Рамзес. Моисей же волею судьбы находит своих настоящих родственников и видит знамение, возвещающее, что он должен вывести евреев из Египта. Но сделать это будет не так просто…

  • Над сценой, где Красной море расступается перед еврейским народом, работали десять аниматоров. На создание четырехминутной сцены у них ушло два года. 
  • Мать Моисея, Иохаведу, озвучила известная израильская певица Офра Хаза. Она дублировала героиню не только в оригинальной версии, но и для проката мультфильма в других странах. В общей сложности она озвучила Иохаведу на семнадцати языках, заучивая реплики на слух. 
  • Мишель Пфайффер подарила свой голос жене Моисея - Сепфоре. Работа над “Принцем Египта” стала первым опытом актрисы в дубляже мультфильма.
  • Вэл Килмер озвучил сразу двух персонажей - Моисея и Бога.

Эта история случилась на заре цивилизации в древнем Египте. Стремительный и величавый Нил вынес на берег перед дворцом фараона корзину с младенцем. Могущественный правитель усыновил крошечного мальчика и дал ему имя Моисей. Шли годы… Моисей и его брат Рамзес росли вместе. Но придет день, когда один из братьев станет владыкой величайшей империи на земле, а другой — святым… Противоборство героев навсегда изменит их судьбы и историю человечества.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 16 декабря 1998
Премьера онлайн 4 сентября 2020
Премьера в мире 16 декабря 1998
Возраст 0+
Режиссер
Стив Хикнер
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Принц Египта 3 постера
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Принц Египта
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