Кровавый четверг, 1998

Бывший торговец наркотиками, прошедший через все круги ада, решает выйти на пенсию и забыть о своём тёмном прошлом. Переехав из Лос-Анджелеса в Хьюстон, он резко меняет свой имидж и в глазах окружающих становится обыкновенным гражданином, которого трудно заподозрить в чём-либо криминальном. Однако судьба готовит очередной, самый неожиданный сюрприз бывшему наркодилеру. В город приезжает его подельник с грузом героина. Компаньон и не думал забывать о своём партнёре всё то время, пока тот строил свою новую жизнь. Он предлагает ему последнюю сделку. За всё однажды приходится платить, и бывший наркоделец оказывается на волосок от смерти.