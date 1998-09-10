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Кровавый четверг Кровавый четверг
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Кровавый четверг, 1998

1998 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Бывший торговец наркотиками, прошедший через все круги ада, решает выйти на пенсию и забыть о своём тёмном прошлом. Переехав из Лос-Анджелеса в Хьюстон, он резко меняет свой имидж и в глазах окружающих становится обыкновенным гражданином, которого трудно заподозрить в чём-либо криминальном. Однако судьба готовит очередной, самый неожиданный сюрприз бывшему наркодилеру. В город приезжает его подельник с грузом героина. Компаньон и не думал забывать о своём партнёре всё то время, пока тот строил свою новую жизнь. Он предлагает ему последнюю сделку. За всё однажды приходится платить, и бывший наркоделец оказывается на волосок от смерти.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 10 сентября 1998
Премьера в мире 10 сентября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Скип Вудс
В ролях
Микки Рурк
Микки Рурк
Томас Джейн
Томас Джейн
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Паулина Поризкова
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кровавый четверг 2 постера
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21 мая 2021 12:00
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