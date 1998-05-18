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Годзилла Годзилла
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Godzilla

Годзилла, 1998

1998 / США / Япония
8.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ядерные испытания, проведенные в начале второй половины ХХ века не прошли бесследно. Облучение вызвало мутацию у привело к тому, что в конце столетия из океанских глубин появилось чудовище - огромный ящер. Путь мутанта лежит через Нью-Йорк, современное оружие бессильно, а единственная надежда человечества - на группу ученых во главе с Ником Татопулосом, которые должны выяснить причины агрессивного поведения Годзиллы и помочь от него избавиться.

  • Годзилла находится на экране всего лишь около 11 минут, что составляет менее 8% продолжительности фильма. 
  • Несмотря на меньшие, чем ожидалось, кассовые сборы, этот фильм все равно собрал в мировом прокате больше денег, чем любой другой американский ремейк иностранного фильма. Фильм удерживал этот рекорд до 2014 года, пока новая “Годзилла” не побила его.
  • Режиссер Роланд Эммерих признался, что ему не нравились оригинальные фильмы о Годзилле, и он согласился на проект только после того, как ему пообещали полную свободу действий. 
  • Первый тизер фильма появился в кинотеатрах за год до выхода фильма. В нем была показана лапа Годзиллы, пробивающая крышу музея и наступающая на скелет тираннозавра. Эта сцена стоила 600 тысяч долларов и была вырезана из финальной версии фильма.

Из тихоокеанских джунглей на Нью - Йорк надвинулась страшная катастрофа. На глазах у потрясенных жителей рушатся небоскребы, переворачиваются автобусы, уходят под землю целые кварталы. Но это не ураган и не землетрясение. Это - Годзилла, самое ужасное чудовище в истории.

8.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 18 июня 1998
Премьера в мире 18 мая 1998
Возраст 12+
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Жан Рено
Жан Рено
Мария Питилло
Хэнк Азария
Хэнк Азария
Кевин Данн
Кевин Данн
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 17:25
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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15 октября 2015 00:00
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