Годзилла, 1998

Ядерные испытания, проведенные в начале второй половины ХХ века не прошли бесследно. Облучение вызвало мутацию у привело к тому, что в конце столетия из океанских глубин появилось чудовище - огромный ящер. Путь мутанта лежит через Нью-Йорк, современное оружие бессильно, а единственная надежда человечества - на группу ученых во главе с Ником Татопулосом, которые должны выяснить причины агрессивного поведения Годзиллы и помочь от него избавиться.