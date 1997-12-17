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Плутовство Плутовство
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Wag the Dog

Плутовство, 1997

1997 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Чтобы избежать скандала с участием президента США прямо в разгар новой предвыборной компании, советник главы государства Конрад Брин решает прибегнуть к помощи кинопродюсера Стэнли Мотсса. Мотссу и его команде предстоит использовать все свои таланты, чтобы отвлечь внимание избирателей от обвинений президента в сексуальных домогательствах.

  • В основу сценария лег роман “Американский герой” Ларри Бейнхарта.
  • При создании образа Стэнли Моттса Дастин Хоффман вдохновлялся голливудским продюсером Робертом Эвансом.
  • Персонаж, который затем стал Винифред Эймс, изначально писался как мужской.
  • В одной из сцен показано интервью с Джеймсом Белуши, который заявляет, что он албанец. В реальной жизни Белуши действительно является сыном албанских иммигрантов.
  • Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман снимались в картине без аванса.
  • В ходе съемок у Дастина Хоффмана, Роберта Де Ниро и Барри Левинсона состоялась встреча с Биллом Клинтоном, который на тот момент занимал пост президента США.
  • Фраза “Зачем менять коней на переправе?” в реальности являлась слоганом президентской кампании Авраама Линкольна в период Гражданской войны в США.
  • Лекарство Шумана называется “Прозалиум” – это комбинация названий успокоительных препаратов “Прозак” и “Валиум”.

Президента США обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней. Чтобы замять конфликт помощники президента прибегают к помощи Конрада Брина — человека, решающего проблемы. Брин, в свою очередь, понимает, что наилучший способ отвлечь общественность от скандала, это — переключить ее внимание на что-нибудь другое. Этим другим становится несуществующая на самом деле война с Албанией, устроить которую Брину помогают голливудские специалисты во главе с продюсером Стенли Мотссем.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 31 августа 1998
Премьера в мире 17 декабря 1997
Возраст 16+
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Энн Хэч
Уилли Нельсон
Андреа Мартин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плутовство 2 постера
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