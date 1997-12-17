Плутовство, 1997

Президента США обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетней. Чтобы замять конфликт помощники президента прибегают к помощи Конрада Брина — человека, решающего проблемы. Брин, в свою очередь, понимает, что наилучший способ отвлечь общественность от скандала, это — переключить ее внимание на что-нибудь другое. Этим другим становится несуществующая на самом деле война с Албанией, устроить которую Брину помогают голливудские специалисты во главе с продюсером Стенли Мотссем.