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Про уродов и людей Про уродов и людей
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Про уродов и людей, 1998

1998 / Россия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в начале XX века. Немец по имени Иоганн переезжает в Санкт-Петербург, где открывает фотоателье, в котором подпольно создает извращенные эротические фотографии. В этом ему помогают молодой фотограф Путилов и зловещий курьер Виктор Иванович. Тем временем богатый доктор Стасов усыновляет сиамских близнецов Толю и Колю. Это разрушает его брак: жена доктора, Катерина Кирилловна, начинает все свободное время уделять близнецам, чтобы научить их играть на пианино. Вскоре Коля и Толя становятся мишенями Виктора Ивановича, который хочет открыть свое ателье. А Путилов тем временем влюбляется в Лизу, дочь инженера Радлова…

  • Идея фильма пришла в голову Алексею Балабанову, когда он рассматривал в музее эротические фотографии начала века. При взгляде на них ему захотелось снимать про героев, для которых такая неестественная любовь является единственно возможной.
  • Изображение в фильме значительно стилизовано под немое кино: в первой его части вообще отсутствует звуковой ряд, кроме треска бобины с кинопленкой. Кроме того, все кадры выкрашены под сепию, имея в виду те самые старые фотографии.
  • Натурные сцены Петербурга снимали по ночам, чтобы в кадр не попала современность.

Конец XIX века. Две благополучные семьи, Загадочный Иоганн, владелец фотостудии в подвальном помещении, где создан некий фотографический театр Маркиз де Сада. И фотографические открытки с униженной наготой женского тела, вызывающие похоть и злорадствующее торжество власти.

Взгляд фотографа умеющий видеть в девочке ангельские кудри и милую улыбку, и тот же взгляд, разлагающий тело, взгляд порнографа. Иоганн отмеченный дьяволом, Иоганн убивающий душу. Именно он постепенно разрушает благополучие семей и превращает обычных людей в уродов. И аромат порока охватывает мир…

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 20 мая 1998
Премьера в мире 20 мая 1998
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Анжелика Неволина
Анжелика Неволина
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Александр Мезенцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Про уродов и людей 2 постера
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Про уродов и людей смотреть онлайн

Про уродов и людей
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kerastase 18 мая 2022, 07:37
Шедевр
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