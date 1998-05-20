Про уродов и людей, 1998

Действие фильма происходит в начале XX века. Немец по имени Иоганн переезжает в Санкт-Петербург, где открывает фотоателье, в котором подпольно создает извращенные эротические фотографии. В этом ему помогают молодой фотограф Путилов и зловещий курьер Виктор Иванович. Тем временем богатый доктор Стасов усыновляет сиамских близнецов Толю и Колю. Это разрушает его брак: жена доктора, Катерина Кирилловна, начинает все свободное время уделять близнецам, чтобы научить их играть на пианино. Вскоре Коля и Толя становятся мишенями Виктора Ивановича, который хочет открыть свое ателье. А Путилов тем временем влюбляется в Лизу, дочь инженера Радлова…
Конец XIX века. Две благополучные семьи, Загадочный Иоганн, владелец фотостудии в подвальном помещении, где создан некий фотографический театр Маркиз де Сада. И фотографические открытки с униженной наготой женского тела, вызывающие похоть и злорадствующее торжество власти.
Взгляд фотографа умеющий видеть в девочке ангельские кудри и милую улыбку, и тот же взгляд, разлагающий тело, взгляд порнографа. Иоганн отмеченный дьяволом, Иоганн убивающий душу. Именно он постепенно разрушает благополучие семей и превращает обычных людей в уродов. И аромат порока охватывает мир…