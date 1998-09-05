Хилари и Джеки, 1998

С раннего детства неразлучные сестры Хилари и Джеки жили в своем выдуманном мире. Они стали частью друг друга. Но чудесными музыкальными способностями судьба наделила лишь одну из них — Джеки.



Поэтому когда она подросла, то стала путешествовать по свету со своей виолончелью, завоевывая мировое признание, греясь в лучах славы и упиваясь своей гениальностью.



Она получила от жизни все, кроме самого главного — семейного счастья. Любимая всеми и никем, она завидует живущей в тихом семейном раю Хилари.



И когда мир отворачивается от знаменитости Джеки, она возвращается домой, чтобы разрушить жизнь своей некогда любимой сестры…