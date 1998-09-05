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Хилари и Джеки Хилари и Джеки
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Hilary and Jackie

Хилари и Джеки, 1998

1998 / Великобритания
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

С раннего детства неразлучные сестры Хилари и Джеки жили в своем выдуманном мире. Они стали частью друг друга. Но чудесными музыкальными способностями судьба наделила лишь одну из них — Джеки.

Поэтому когда она подросла, то стала путешествовать по свету со своей виолончелью, завоевывая мировое признание, греясь в лучах славы и упиваясь своей гениальностью.

Она получила от жизни все, кроме самого главного — семейного счастья. Любимая всеми и никем, она завидует живущей в тихом семейном раю Хилари.

И когда мир отворачивается от знаменитости Джеки, она возвращается домой, чтобы разрушить жизнь своей некогда любимой сестры… 

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1998
Премьера в России 5 сентября 1998
Премьера в мире 5 сентября 1998
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Ананд Такер
В ролях
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
Рейчел Гриффитс
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хилари и Джеки 2 постера
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саундтрек фильма Хилари и Джеки
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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