Мулан, 1998

Действие полнометражного мультфильма для детей происходит в древнем Китае. На страну напали кровожадные гунны, и из каждой семьи призвали в армию по одному мужчине. В семье юной девушки по имени Мулан мужчин, кроме инвалида-отца, охромевшего на военной службе, никого не было. Отец был гордым человеком и решил идти на войну, несмотря на увечье. Тогда Мулан переоделась в мужчину и сбежала из дома, прихватив коня и отцовские боевые доспехи. Если бы узнали, что она женщина, это опозорило бы весь ее род, а ее бы казнили. Мулан очень рисковала, но из нее получился замечательный воин, она даже спасла жизнь не только своему командиру - красивому молодому капитану, - но и самому императору! Заканчивается все... свадьбой. Помогал отважной девушке во всех ее приключениях, забавных и опасных, смешной маленький дракончик из семейного храма, где обитали духи предков ее рода. Детям обязательно понравится этот мультик от компании Диснея. Все песни переведены и спеты на русском языке.