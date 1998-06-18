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Мулан Мулан
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Mulan

Мулан, 1998

1998 / США
8.3 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о молодой китайской девушке, которая узнает, что ее хромой отец призван в армию для борьбы со вторгшимися гуннами. Зная, что он никогда не выживет в суровых условиях войны, Мулан решает одеться мужчиной и пойти в армию вместо него. Чтобы предотвратить это, предки девушки приказывают крошечному дракону Мушу присоединиться к ней, чтобы заставить ее отказаться от своего плана. Он соглашается, но когда он встречает Мулан, то понимает, что ее невозможно отговорить, и поэтому решает помочь ей. Смогут ли герои защитить свою родину?

  • Харви Фирштейн не хотел озвучивать китайского персонажа из-за сильного желания предоставить больше возможностей азиатским актерам. Когда его уверили, что многие настоящие азиаты будут выбраны в качестве главных героев, он согласился сыграть Яо.
  • Изначально фильм задумывался как короткометражка под названием «Китайская куколка» о несчастной китаянке, которую очаровательный британский принц увозит к счастью на Западе. Затем консультант Disney Роберт Сан Суси предложил снять фильм по китайской поэме «Песня Фа Му Лан», и два проекта были объединены.
  • Музыкальная тема в титрах, а также мелодия песни «Честь всем нам» – это та же мелодия, которую Питер Пэн играет на своей пан-флейте в диснеевском мультфильме. 

Действие полнометражного мультфильма для детей происходит в древнем Китае. На страну напали кровожадные гунны, и из каждой семьи призвали в армию по одному мужчине. В семье юной девушки по имени Мулан мужчин, кроме инвалида-отца, охромевшего на военной службе, никого не было. Отец был гордым человеком и решил идти на войну, несмотря на увечье. Тогда Мулан переоделась в мужчину и сбежала из дома, прихватив коня и отцовские боевые доспехи. Если бы узнали, что она женщина, это опозорило бы весь ее род, а ее бы казнили. Мулан очень рисковала, но из нее получился замечательный воин, она даже спасла жизнь не только своему командиру - красивому молодому капитану, - но и самому императору! Заканчивается все... свадьбой. Помогал отважной девушке во всех ее приключениях, забавных и опасных, смешной маленький дракончик из семейного храма, где обитали духи предков ее рода. Детям обязательно понравится этот мультик от компании Диснея. Все песни переведены и спеты на русском языке.

8.3 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 25 декабря 1998
Премьера в мире 18 июня 1998
Возраст 0+
Режиссер
Тони Бэнкрофт
Тони Бэнкрофт
В ролях
Мигель Феррер
Харви Фирстайн
Фреда Фо Шен
Джун Форэй
Все актеры и съемочная группа
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