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В поисках кунда с Мартином Скорсезе
Киноафиша Фильмы В поисках кунда с Мартином Скорсезе
À la recherche de Kundun avec Martin Scorsese

В поисках кунда с Мартином Скорсезе, 1998

1998 / Франция / США
7.4 Оцените
13 голосов
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О фильме

«Кундун» — один из самых торжественных, роскошных и одновременно очень личных фильмов Мартина Скорсезе. Фильм, находящийся в точке пересечения разных жанров — голливудского байопика и самоуглубленной медитации на темы веры, потери и обретения себя. Скорсезе дотошно передает буддистские ритуалы, камера то и дело выхватывает завораживающие пейзажи, саундтрек Филипа Гласса придает величественности происходящему. Режиссер-документалист Майкл Генри Уилсон запечатлел, как снималось это великое полотно. Во время закулисных съемок и подготовительного периода Майклу удалось заснять разговоры о духовности между режиссером-католиком и Далай-ламой.

7.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 22 октября 1998
Премьера в мире 7 октября 1998
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Генри Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В поисках кунда с Мартином Скорсезе 1 постер
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