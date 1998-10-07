В поисках кунда с Мартином Скорсезе, 1998

«Кундун» — один из самых торжественных, роскошных и одновременно очень личных фильмов Мартина Скорсезе. Фильм, находящийся в точке пересечения разных жанров — голливудского байопика и самоуглубленной медитации на темы веры, потери и обретения себя. Скорсезе дотошно передает буддистские ритуалы, камера то и дело выхватывает завораживающие пейзажи, саундтрек Филипа Гласса придает величественности происходящему. Режиссер-документалист Майкл Генри Уилсон запечатлел, как снималось это великое полотно. Во время закулисных съемок и подготовительного периода Майклу удалось заснять разговоры о духовности между режиссером-католиком и Далай-ламой.