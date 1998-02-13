На самом дне, в глубинах Тихого океана американские власти находят нечто, что может оказаться самым великим открытием в человеческой истории. Ведь они отыскали огромный космический корабль, погрузившийся в пучину вод лет 300 назад. В обломках затонувшего космического корабля, покоится таинственный и зловещий шар, называемый "Сферой". При приближении к шару вас охватывает необъяснимый страх, в душе просыпаются жуткие образы, вы начинаете сходить с ума.
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