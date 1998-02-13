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Постер фильма Сфера
6.4
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6.4

Сфера

, 1998
Sphere
США / фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Сфера
6.4

О фильме

На самом дне, в глубинах Тихого океана американские власти находят нечто, что может оказаться самым великим открытием в человеческой истории. Ведь они отыскали огромный космический корабль, погрузившийся в пучину вод лет 300 назад. В обломках затонувшего космического корабля, покоится таинственный и зловещий шар, называемый "Сферой". При приближении к шару вас охватывает необъяснимый страх, в душе просыпаются жуткие образы, вы начинаете сходить с ума.

В ролях

Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Norman
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Beth
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Гарри
Питер Койот
Питер Койот
Barnes
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Ted
Куин Латифа
Куин Латифа
Fletcher
Марга Гомес
Jane Edmunds
Хьюи Льюис
Helicopter Pilot
Бернард Хок
Seaman
Джеймс Пикенс
O.S.S.A. Instructor
Режиссер Барри Левинсон
Сценарист Майкл Крайтон, Курт Уиммер, Paul Attanasio, Stephen Hauser
Композитор Эллиот Голденталь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 13 февраля 1998
Дата выхода
13 февраля 1998 Россия 16+
2 апреля 1998 Австралия
23 апреля 1998 Аргентина
25 марта 1998 Бельгия
1 мая 1998 Болгария
3 апреля 1998 Бразилия
27 марта 1998 Великобритания
23 апреля 1998 Венгрия
2 апреля 1998 Германия
2 апреля 1998 Гонконг
24 апреля 1998 Греция
27 марта 1998 Дания
3 апреля 1998 Израиль
22 мая 1998 Индия
3 апреля 1998 Ирландия
3 апреля 1998 Исландия
27 марта 1998 Испания
3 апреля 1998 Италия
13 февраля 1998 Казахстан
27 мая 1998 Кувейт
27 марта 1998 Люксембург
3 апреля 1998 Мексика
2 апреля 1998 Нидерланды
23 июля 1998 Новая Зеландия
24 апреля 1998 Польша
27 марта 1998 Португалия
13 февраля 1998 США
12 марта 1998 Сингапур
7 мая 1998 Словакия
7 мая 1998 Словения
3 апреля 1998 Таиланд
21 марта 1998 Тайвань
10 апреля 1998 Турция
13 февраля 1998 Украина
27 марта 1998 Финляндия
25 марта 1998 Франция
23 апреля 1998 Чехия 15+
3 апреля 1998 Швейцария
3 апреля 1998 Швеция
8 мая 1998 Эстония
3 апреля 1998 ЮАР
7 апреля 1998 Югославия
4 апреля 1998 Южная Корея
23 мая 1998 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $37 020 277
Производство Warner Bros., Baltimore Pictures, Constant c Productions
Другие названия
Sphere, Esfera, Sfera, Сфера, Sphère, A Esfera, A gömb, Farkosten, Guľa, Koule, Kuglen, Kula, Külaline tulevikust, Küre, Sfaira, Sféra, Sphere - Die Macht aus dem All, Sphere - Farkosten, Sphere - Fartøyet, The Ball, Tinh Cầu, Vieras tulevaisuudesta, Η σφαίρα, स्फियर, スフィア, 地動天驚, Sfera - Il terrore può essere ovunque

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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саундтрек фильма Сфера

Цитаты

Dr. Harry Adams Мы все здесь умрём.
Norman Goodman Что?
Dr. Harry Adams Видишь? Это интересно. Тед действительно понял — путешествия во времени. И когда мы вернёмся, мы всем расскажем. Как это возможно, как это делается, какие опасности. Но тогда почему через пятьдесят лет, когда космический корабль сталкивается с чёрной дырой, компьютер называет это «неизвестным событием входа»? Почему они не знают? Если они не знают, значит мы никому не рассказывали. А если никому не рассказывали, значит мы так и не вернулись. Следовательно, мы здесь и умрём. Чистая дедукция.

Отзывы о фильме

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