В двухчасовой драме одну из ролей сыграла Ксения Раппопорт — обладательница премии венецианского кинофестиваля за фильм «Двойной час». Некогда знаменитый поэт Георгий Платонович Протасов умер, оставив большому семейству в наследство дом. Этот дом семья решила продать. И единственные, кому по карману эта покупка, — новые русские. Они, пытаясь проникнуться духом этого места, выслушивают речи и стихи покойного поэта, говоримые устами его родственников. Дача оказывается столкновением современных российских реалий и реалий, о которых писали классики.
|1 января 1998
|Россия
|12+