Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Цветы календулы
1 постер
Киноафиша Фильмы Цветы календулы

Цветы календулы

Tsvety kalenduly 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В двухчасовой драме одну из ролей сыграла Ксения Раппопорт — обладательница премии венецианского кинофестиваля за фильм «Двойной час». Некогда знаменитый поэт Георгий Платонович Протасов умер, оставив большому семейству в наследство дом. Этот дом семья решила продать. И единственные, кому по карману эта покупка, — новые русские. Они, пытаясь проникнуться духом этого места, выслушивают речи и стихи покойного поэта, говоримые устами его родственников. Дача оказывается столкновением современных российских реалий и реалий, о которых писали классики.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 1 января 1998
Дата выхода
1 января 1998 Россия 12+
Производство Киностудия «Ленфильм», Бармалей, Госкино
Другие названия
Tsvety kalenduly, Die Blüten der Kalendula, Marigolds in Flower, Цветы календулы
Режиссер
Сергей Снежкин
Сергей Снежкин
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Иван Краско
Иван Краско
Любовь Малиновская
Николай Лавров
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Цветы календулы
Похороните меня за плинтусом 7.4
Похороните меня за плинтусом (2009)
Край 7.0
Край (2010)
Ты есть... 7.4
Ты есть... (1993)
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину 6.7
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину (2009)
Человек, который любит 5.6
Человек, который любит (2008)
Тем, кто остается жить 4.5
Тем, кто остается жить (1982)
Остров погибших кораблей 5.8
Остров погибших кораблей (1987)
Жанна 6.9
Жанна (2022)
На близком расстоянии 5.1
На близком расстоянии (2021)
Мама, я дома 6.6
Мама, я дома (2021)
Блокадный дневник 7.1
Блокадный дневник (2020)
Сентенция 5.4
Сентенция (2020)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Цветы календулы

Похожие фильмы онлайн

Край
 
Ты есть...
 
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше