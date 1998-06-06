Кто, если не мы, 1998

«Кто, если не мы» – история о дружбе, о становлении личности человека в не самых благоприятных условиях, о возрождении жизни. Жили два мальчика-подростка. У одного была кличка Змей, у другого – Толстяк. Каждый со своим характером и своей мальчишеской судьбой. Змей очень добрый парень, мать которого совершенно не интересуется, где он, даже если тот не приходит ночевать домой. Он готов отдать последние деньги на восстановление храма, встать на защиту незнакомой девочки. Толстяк – тоже не самый трудный подросток. Но все изменилась, как только парням пришла в голову шальная мысль ограбить универмаг. Авантюра заканчивается полным провалом – Толстяк попадает за решетку в колонию для несовершеннолетних, а Змей отправляется в специнтернат. В свободное время он ходит по вагонам электрички, играет на баяне и просит милостыню. Однажды судьба его сводит с опустившимся горьким пьяницей, бывшим следователем Геннадием Самохиным. Завязавшееся случайное знакомство перерастает в крепкую дружбу и меняет в корне жизнь и взрослого, и подростка. Самохин помогает встретиться друзьям, а позже знакомится с Колиной мамой. Возможно, все же все кончится хорошо, и герои обретут счастье?