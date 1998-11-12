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The Faculty

Факультет, 1998

1998 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Средняя школа в городке Херрингтон, штат Огайо, живет своей жизнью. Внезапно ученики начинают замечать странности в поведении своих учителей. Когда Кейси и Делайла прячутся в шкафу в учительской, они становятся свидетелями удушения медсестры Харпер двумя учителями. Что самое странное, несколько минут спустя медсестра оказывается живой. Оставшийся человеком учитель химии объясняет героям и еще четверым ученикам, что на Землю попала инопланетная инфекция, и  указывает им способ убить зараженных. Теперь герои должны остановить пришельцев…

  • На съемках этого фильма Гарри Джей Ноулз услышал, что Питер Джексон снимает «Властелина колец», и предложил Элайдже Вуду пойти на пробы, хотя актер не читал книгу. Вуд сделал это, игнорируя новости о том, что Джексон в основном отбирает британских актеров, и отправил ему кассету, в результате получив главную роль. 
  • Когда Кейси зализывает раны в туалете в начале фильма, над его головой написано: «Тито и тарантул». Это группа Тито Ларривы, который написал музыку и снялся в других фильмах режиссера Роберта Родригеса, «Отчаянный»и «От заката до рассвета». 
  • Директриса Дрейк получила свое имя от уравнения Дрейка, которое используется для оценки количества разумной жизни во Вселенной.

Колледж Хэррингтон давно утратил свою первозданность. Его обшарпанные коридоры ежедневно заполняет будущее Америки - одиночки и лидеры, пижоны и наркоманы, умники и кретины. Как и все подростки, они ведут постоянную борьбу друг с другом. Но однажды студенты делают ужасающее открытие: их преподаватели - с другой планеты! Столкнувшись с вызовом, который они даже не могли себе вообразить, бывшие враги вынуждены объединиться, чтобы спастись от внеземного вмешательства…

7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 12 ноября 1998
Премьера в мире 12 ноября 1998
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Все актеры и съемочная группа
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