Факультет, 1998

Колледж Хэррингтон давно утратил свою первозданность. Его обшарпанные коридоры ежедневно заполняет будущее Америки - одиночки и лидеры, пижоны и наркоманы, умники и кретины. Как и все подростки, они ведут постоянную борьбу друг с другом. Но однажды студенты делают ужасающее открытие: их преподаватели - с другой планеты! Столкнувшись с вызовом, который они даже не могли себе вообразить, бывшие враги вынуждены объединиться, чтобы спастись от внеземного вмешательства…