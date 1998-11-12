Факультет, 1998

Средняя школа в городке Херрингтон, штат Огайо, живет своей жизнью. Внезапно ученики начинают замечать странности в поведении своих учителей. Когда Кейси и Делайла прячутся в шкафу в учительской, они становятся свидетелями удушения медсестры Харпер двумя учителями. Что самое странное, несколько минут спустя медсестра оказывается живой. Оставшийся человеком учитель химии объясняет героям и еще четверым ученикам, что на Землю попала инопланетная инфекция, и указывает им способ убить зараженных. Теперь герои должны остановить пришельцев…
Колледж Хэррингтон давно утратил свою первозданность. Его обшарпанные коридоры ежедневно заполняет будущее Америки - одиночки и лидеры, пижоны и наркоманы, умники и кретины. Как и все подростки, они ведут постоянную борьбу друг с другом. Но однажды студенты делают ужасающее открытие: их преподаватели - с другой планеты! Столкнувшись с вызовом, который они даже не могли себе вообразить, бывшие враги вынуждены объединиться, чтобы спастись от внеземного вмешательства…