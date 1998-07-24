После самоубийства старшего брата родители отправляют трудного подростка Стива Кларка в милый солнечный городок Крэдл-Бэй на перевоспитание. Никаких аварий, передозировок наркотиков, никаких самоубийств. В Крэдл-Бэй тинейджеры занимаются общественно-полезными делами, с юных лет предавая друг друга, зарабатывая тем самым степени отличия и награды. Но кто стоит за идеальной, параноидальной дисциплиной, очень напоминающей режим концлагеря? Объединившись с собратьями по несчастью, юными изгоями Гэвином и Рейчел, одиноко противостоящими навязываемому общественному порядку, Стив бросается в нелегкую борьбу, цена которой — выжить, сохранив свою индивидуальность. Друзьям предстоит пройти немало испытаний, впереди их ждут опасные повороты, неминуемо ведущие к ужасной тайне Крэдл-Бэй.