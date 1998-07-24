Оповещения от Киноафиши
5.7
Непристойное поведение

Disturbing Behavior 18+
О фильме

После самоубийства старшего брата родители отправляют трудного подростка Стива Кларка в милый солнечный городок Крэдл-Бэй на перевоспитание. Никаких аварий, передозировок наркотиков, никаких самоубийств. В Крэдл-Бэй тинейджеры занимаются общественно-полезными делами, с юных лет предавая друг друга, зарабатывая тем самым степени отличия и награды. Но кто стоит за идеальной, параноидальной дисциплиной, очень напоминающей режим концлагеря? Объединившись с собратьями по несчастью, юными изгоями Гэвином и Рейчел, одиноко противостоящими навязываемому общественному порядку, Стив бросается в нелегкую борьбу, цена которой — выжить, сохранив свою индивидуальность. Друзьям предстоит пройти немало испытаний, впереди их ждут опасные повороты, неминуемо ведущие к ужасной тайне Крэдл-Бэй.

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 24 июля 1998
Дата выхода
24 июля 1998 Россия 16+
15 апреля 1999 Венгрия
27 мая 1999 Германия
4 июня 1999 Италия
24 июля 1998 Казахстан
24 июля 1998 Канада
24 июля 1998 США
11 декабря 1998 Сингапур
24 июля 1998 Украина
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $17 514 980
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Village Roadshow Pictures, Hoyts Distribution
Другие названия
Disturbing Behavior, Perturbados, Comportament deviant, Comportament pertorbat, Comportamento Perturbado, Comportamento Suspeito, Comportamiento perturbado, Comportement insolite, Comportements troublants, De udvalgte, De utvalgte, Diagogi kosmia, Dich kriegen wir auch noch!, Generazione perfetta, Grzeczny świat, Inte som andra, Julma totuus, Kísérleti patkányok, Nedolično ponašanje, Podezřelé chování, Podozrivé správanie, Poremeceno ponasanje, Raftar e Ashofteh, Διαγωγή κοσμία, Непристойное поведение, Смущаващо поведение, 恐怖怪譚, 洗脳
Режиссер
Дэвид Наттер
В ролях
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Ник Стал
Ник Стал
Стив Рейлсбэк
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Все актеры и съемочная группа
5.7
5.7 IMDb
[U.V. не уверен, что Стив Кларк теперь в числе «Голубых лент»]
U.V. Погоди, чувак, какая столица Северной Дакоты?
Steve Clark Как я, б##ь, должен знать?
U.V. Ладно. Ты всё ещё нормальный.
