Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Не послать ли нам... гонца?
1 постер
Киноафиша Фильмы Не послать ли нам... гонца?

Не послать ли нам... гонца?

Ne poslat li nam... gontsa? 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Не послать ли нам... гонца» – комедия, представленная в жанре отечественного роуд-муви. Фильм стоит посмотреть тем, кто любит российский кинематограф, а также творчество прекрасного сатирика Михаила Евдокимова. Итак, жил был на свете фермер Иван. И многим был тот Иван недоволен в своей жизни, а изменить ничего не мог. И тогда решил фермер отправиться в Москву не к кому-нибудь, а к самому президенту Ельцину, чтоб поговорить с ним о хлебе насущном. Поехал он к главе государства вместе с другом – полусумасшедшим Яшкой, который не расставался с деревянной винтовкой. Ехали они? ехали на стареньком «Запорожце», приключения разные с ними случались, а потом повстречали в пути черную «Волгу». А в той «Волге» оказался космонавт Георгий Гречко. Много разного интересного рассказал герой страны Ивану, даже показал ему Звездный городок, а позже помог попасть на передачу «Поле чудес». Но приключения не дают Ивану забыть о главной задаче, ради которой он приехал в столицу. Добравшись до Кремля, он пытается прорваться к президенту, но охрана арестовывает его и помещает в психиатрическую больницу. Впрочем, здесь тоже есть свой Ельцин… 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 6 июля 1998
Дата выхода
6 июля 1998 Россия 12+
Другие названия
Ne poslat li nam... gontsa?, Why Wouldn't We Send a Messenger?, Не послать ли нам... гонца?
Режиссер
Валерий Чиков
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Ольга Будина
Ольга Будина
Лев Дуров
Лев Дуров
Леонид Якубович
Леонид Якубович
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Не послать ли нам... гонца?
Не валяй дурака... 6.6
Не валяй дурака... (1997)
Про бизнесмена Фому 6.2
Про бизнесмена Фому (1993)
Не ждали, не гадали 5.2
Не ждали, не гадали (1982)
Ночной гость 7.1
Ночной гость (1958)
Город с утра до полуночи 6.4
Город с утра до полуночи (1976)
Дом на дюнах 6.2
Дом на дюнах (1984)
Недетский дом 6.7
Недетский дом (2021)
За облаками – небо 6.1
За облаками – небо (1973)
Личная жизнь королевы 3.8
Личная жизнь королевы (1993)
Истории одного подъезда 0.0
Истории одного подъезда (2015)
Будем ждать, возвращайся 5.6
Будем ждать, возвращайся (1981)
Лузер 5.3
Лузер (2007)
Фильм находится в подборках
Российские детективные фильмы Российские детективные фильмы

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше