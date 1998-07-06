«Не послать ли нам... гонца» – комедия, представленная в жанре отечественного роуд-муви. Фильм стоит посмотреть тем, кто любит российский кинематограф, а также творчество прекрасного сатирика Михаила Евдокимова. Итак, жил был на свете фермер Иван. И многим был тот Иван недоволен в своей жизни, а изменить ничего не мог. И тогда решил фермер отправиться в Москву не к кому-нибудь, а к самому президенту Ельцину, чтоб поговорить с ним о хлебе насущном. Поехал он к главе государства вместе с другом – полусумасшедшим Яшкой, который не расставался с деревянной винтовкой. Ехали они? ехали на стареньком «Запорожце», приключения разные с ними случались, а потом повстречали в пути черную «Волгу». А в той «Волге» оказался космонавт Георгий Гречко. Много разного интересного рассказал герой страны Ивану, даже показал ему Звездный городок, а позже помог попасть на передачу «Поле чудес». Но приключения не дают Ивану забыть о главной задаче, ради которой он приехал в столицу. Добравшись до Кремля, он пытается прорваться к президенту, но охрана арестовывает его и помещает в психиатрическую больницу. Впрочем, здесь тоже есть свой Ельцин…