Элегантный Джон Стид в шляпе и стильная Эмма Пил пытаются остановить коварного злодея сэра Августа Де Винтера, владеющего секретом управления погодой. Замысел преступника — покорить мир, ввергнув его в холод и стужу…
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