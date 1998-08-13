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Постер фильма Мстители
5.5
Киноафиша Фильмы Мстители
5.5

Мстители

, 1998
The Avengers
США / приключения, боевик / 18+
Постер фильма Мстители
5.5

О фильме

Элегантный Джон Стид в шляпе и стильная Эмма Пил пытаются остановить коварного злодея сэра Августа Де Винтера, владеющего секретом управления погодой. Замысел преступника — покорить мир, ввергнув его в холод и стужу…

В ролях

Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
John Steed
Ума Турман
Ума Турман
Dr. Emma Peel
Шон Коннери
Шон Коннери
Sir August de Wynter
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Mother
Фиона Шоу
Фиона Шоу
Father
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Bailey
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Alice
Пэтрик МакНи
Invisible Jones
Джон Вуд
Джон Вуд
Trubshaw
Кармен Эджого
Кармен Эджого
Brenda
Режиссер Джеримайя С. Чечик
Сценарист Сидни Ньюман, Дон МакФерсон
Композитор Джоэл Макнили
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 13 августа 1998
Дата выхода
13 августа 1998 Россия 12+
5 ноября 1998 Австралия
28 августа 1998 Австрия
26 августа 1998 Бельгия
28 августа 1998 Бразилия
14 августа 1998 Великобритания
15 октября 1998 Венгрия
27 августа 1998 Германия
23 сентября 1998 Греция
18 сентября 1998 Дания
13 августа 1998 Израиль
28 ноября 1998 Индонезия
13 ноября 1998 Исландия
25 сентября 1998 Испания
30 октября 1998 Италия
13 августа 1998 Казахстан
14 августа 1998 Канада
30 сентября 1998 Кувейт
14 августа 1998 Малайзия
25 сентября 1998 Мексика
3 сентября 1998 Нидерланды
24 сентября 1998 Новая Зеландия
9 октября 1998 Польша
4 сентября 1998 Португалия
14 августа 1998 США
20 августа 1998 Сингапур
8 октября 1998 Словакия
17 сентября 1998 Словения
11 сентября 1998 Таиланд
11 сентября 1998 Тайвань
2 октября 1998 Турция
13 августа 1998 Украина
23 сентября 1998 Филиппины
4 сентября 1998 Финляндия
19 августа 1998 Франция
7 января 1999 Чехия
28 августа 1998 Швейцария
14 августа 1998 Швеция
6 ноября 1998 Эстония
14 августа 1998 ЮАР
3 октября 1998 Южная Корея
3 октября 1998 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $23 384 939
Производство Warner Bros., Jerry Weintraub Productions
Другие названия
The Avengers, Los vengadores, Chapeau melon et bottes de cuir, Os Vingadores, Bosszúállók, De wrekers, Els venjadors, Hämnarna, Hevnere i kjole og hvitt, Keršytojai, Los vengadores (The Avengers), Mascevalci, Me kostajat, Me vakoojat, Mit Schirm, Charme und Melone, Mstitelé, Oi ekdikites, Razbunatorii, Rewolwer i melonik, Tatlı sert, The Avengers - Agenti speciali, The Avengers - Hævnere i kjole og hvidt, Večiti osvetnici, Vihmavari ja kõvakübar, Οι εκδικητές, Месники, Мстители, Отмъстителите, アベンジャーズ（1998）, 復仇者, הגומלים

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
3.8 IMDb

Отзывы о фильме

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