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Психо Психо
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Psycho

Психо, 1960

1960 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Офисная работница Мэрион Крейн устала от обращения начальства. Ей приходится встречаться со своим возлюбленным Сэмом в перерывах на обед, и они не могут пожениться, потому что Сэм должен отдавать большую часть своих денег в качестве алиментов. Однажды в пятницу работодатель доверил Марион выплатить клиенту сорок тысяч долларов наличными. Увидев возможность начать новую жизнь, Мэрион крадет деньги уезжает из города, направляясь к дому Сэма в Калифорнии. Уставшая от поездки, героиня съезжает с главной дороги и останавливается в мотеле Бейтса… 

  • Режиссер фильма Альфред Хичкок был настолько доволен саундтреком, написанным для него американским кинокомпозитором Бернардом Херрманном, что удвоил его изначальный гонорар до неслыханных в то время 35 тысяч долларов. Позже Хичкок сказал: «Тридцать три процента эффекта «Психо» обусловлены музыкой».
  • Когда актеры и съемочная группа приступили к работе в первый день, им пришлось клятвенно пообещать не разглашать детали сценария. Хичкок также скрыл от актеров финальную часть сценария до тех пор, пока они не приступили к ее съемкам. 
  • После премьеры Хичкок получил гневное письмо от отца девушки, которая сначала отказалась принимать ванну, увидев фильм Анри Жоржа-Клузо «Дьяволицы», а теперь отказывается принимать душ после просмотра этого фильма. Хичкок ответил запиской, в которой было написано: «Отправьте ее в химчистку».

Девушка, недовольная романом с разведенным мужчиной, уделяющим ей внимание только наездами, крадет на работе крупную сумму денег и в спешке бежит из города. В мотеле, где она остановилась на ночь, ей приходится столкнуться с его молодым владельцем…

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1960
Премьера в России 5 сентября 1998
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 16 июня 1960
Возраст 18+
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Энтони Перкинс
Энтони Перкинс
Джанет Ли
Джанет Ли
Вера Майлз
Джон Гэвин
Мартин Бэлсом
Все актеры и съемочная группа
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Психо
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