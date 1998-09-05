Психо, 1960

Офисная работница Мэрион Крейн устала от обращения начальства. Ей приходится встречаться со своим возлюбленным Сэмом в перерывах на обед, и они не могут пожениться, потому что Сэм должен отдавать большую часть своих денег в качестве алиментов. Однажды в пятницу работодатель доверил Марион выплатить клиенту сорок тысяч долларов наличными. Увидев возможность начать новую жизнь, Мэрион крадет деньги уезжает из города, направляясь к дому Сэма в Калифорнии. Уставшая от поездки, героиня съезжает с главной дороги и останавливается в мотеле Бейтса…