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Шакал Шакал
Киноафиша Фильмы Шакал
The Jackal

Шакал, 1997

1997 / США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Москве ФБР и их российские коллеги из МВД работают над совместной миссией по задержанию российского мафиози Газзи Мурада за убийство мэра Николая Семанхо. Во время ареста им приходится убить Газзи. Его брат Терек, тоже бандит, решает отомстить. Для этого он нанимает убийцу по кличке Шакал, чтобы нанести удар по американцам. Разведка считает, что целью убийцы является Дональд Браун, директор ФБР. О Шакале неизвестно ничего, кроме его безупречной репутации. Единственный человек, который как-то связан с Шакалом, это бывшая баскская сепаратистка Изабелла Занкония. Смогут ли они найти ее, пока Шакал не уничтожил агентство изнутри?

  • По слухам, что после окончания съемок этого фильма Брюс Уиллис и Ричард Гир взаимно поклялись никогда больше не работать друг с другом.
  • Американский писатель Фредерик Форсайт, написавший оригинальный роман «День Шакала», на котором основан фильм, настоял на том, чтобы его имя было убрано из титров, поэтому фильм был объявлен лишь как «основанный на сценарии».
  • В первых сценах Ричард Гир носит усы и бородку, так как он хотел выглядеть иначе, чем его популярный образ. Студия, однако, была недовольна, и поэтому Гир и режиссер были вынуждены снять дополнительную сцену, где Гир просит бритву после того, как соглашается на работу, что объясняет его чисто выбритое лицо в следующих сценах.

«Шакал» — это кличка. Под ней скрывается один из самых неуловимых преступников международного масштаба, наемный киллер, выполняющий самые сложные задания тех «работодателей», кто способен заплатить немалые деньги. После того, как в московском ночном клубе прошла совместная операция американских спецслужб и российской милиции, был убит один из главарей русской мафии, брат покойного обратился к Шакалу и сделал «заказ».

Информация об этом просочилась в ФБР. Стало ясно, что целью киллера является кто-то «на самом верху» Белого дома. Чтобы остановить Шакала, американцы выпускают из тюрьмы ирландского террориста Деклана Малкуина, у которого свои счеты с Шакалом и который — единственный! — знает наемного убийцу в лицо…

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 25 февраля 1998
Премьера в мире 14 ноября 1997
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $60 000 000
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Ричард Гир
Ричард Гир
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Стивен Спинелла
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шакал 3 постера
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