Шакал, 1997

В Москве ФБР и их российские коллеги из МВД работают над совместной миссией по задержанию российского мафиози Газзи Мурада за убийство мэра Николая Семанхо. Во время ареста им приходится убить Газзи. Его брат Терек, тоже бандит, решает отомстить. Для этого он нанимает убийцу по кличке Шакал, чтобы нанести удар по американцам. Разведка считает, что целью убийцы является Дональд Браун, директор ФБР. О Шакале неизвестно ничего, кроме его безупречной репутации. Единственный человек, который как-то связан с Шакалом, это бывшая баскская сепаратистка Изабелла Занкония. Смогут ли они найти ее, пока Шакал не уничтожил агентство изнутри?