Шакал, 1997

В Москве ФБР и их российские коллеги из МВД работают над совместной миссией по задержанию российского мафиози Газзи Мурада за убийство мэра Николая Семанхо. Во время ареста им приходится убить Газзи. Его брат Терек, тоже бандит, решает отомстить. Для этого он нанимает убийцу по кличке Шакал, чтобы нанести удар по американцам. Разведка считает, что целью убийцы является Дональд Браун, директор ФБР. О Шакале неизвестно ничего, кроме его безупречной репутации. Единственный человек, который как-то связан с Шакалом, это бывшая баскская сепаратистка Изабелла Занкония. Смогут ли они найти ее, пока Шакал не уничтожил агентство изнутри?
«Шакал» — это кличка. Под ней скрывается один из самых неуловимых преступников международного масштаба, наемный киллер, выполняющий самые сложные задания тех «работодателей», кто способен заплатить немалые деньги. После того, как в московском ночном клубе прошла совместная операция американских спецслужб и российской милиции, был убит один из главарей русской мафии, брат покойного обратился к Шакалу и сделал «заказ».
Информация об этом просочилась в ФБР. Стало ясно, что целью киллера является кто-то «на самом верху» Белого дома. Чтобы остановить Шакала, американцы выпускают из тюрьмы ирландского террориста Деклана Малкуина, у которого свои счеты с Шакалом и который — единственный! — знает наемного убийцу в лицо…