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Горько! Горько!
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Горько!, 1998

1998 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Жених, как и положено — разодетый и нервничающий — появляется в загсе. Там его уже ждут гости, родители и тамада. Только вот невесты нет. Пока все ее ждут, тамада начинает рассказывать смешные истории со свадеб и байки о том, как женщины крутят своими мужьями. Ему вторят гости. Супружеская пара воздушных гимнастов, женихи-алкоголики, женихи-спортсмены, родители невесты — все это проносится яркими образами перед глазами разволновавшегося жениха. В конце концов, не выдержав давления, мужчина дает деру со своей свадьбы.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 17 апреля 1998
Премьера в мире 17 апреля 1998
Возраст 16+
Режиссер
Юрий Мамин
В ролях
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Ирина Ракшина
Галина Бокашевская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Горько! 1 постер
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