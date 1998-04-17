Горько!, 1998

Жених, как и положено — разодетый и нервничающий — появляется в загсе. Там его уже ждут гости, родители и тамада. Только вот невесты нет. Пока все ее ждут, тамада начинает рассказывать смешные истории со свадеб и байки о том, как женщины крутят своими мужьями. Ему вторят гости. Супружеская пара воздушных гимнастов, женихи-алкоголики, женихи-спортсмены, родители невесты — все это проносится яркими образами перед глазами разволновавшегося жениха. В конце концов, не выдержав давления, мужчина дает деру со своей свадьбы.