Вымышленная политическая драма о президентской гонке Джека Стэнтона, бабника, губернатора-южанина, сражающегося с демократическими кандидатами в 1992 году.

Рассказ ведется от лица менеджера кампании, афроамериканца. Показана закулисная возня, интриги, шантаж видеозаписями, незаконным ребенком, употреблением кокаина, приводами в полицию и нелегальными сделками с недвижимостью. Основная идея фильма в том, что даже достойные претенденты вынуждены идти на аморальные поступки, чтобы добиться успеха в этом изматывающем политическом шоу, превратившемся для американцев, падких до скандалов, в чистое развлечение.