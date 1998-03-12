Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 6.7
Основные цвета

Primary Colors 18+
О фильме

Вымышленная политическая драма о президентской гонке Джека Стэнтона, бабника, губернатора-южанина, сражающегося с демократическими кандидатами в 1992 году.

Рассказ ведется от лица менеджера кампании, афроамериканца. Показана закулисная возня, интриги, шантаж видеозаписями, незаконным ребенком, употреблением кокаина, приводами в полицию и нелегальными сделками с недвижимостью. Основная идея фильма в том, что даже достойные претенденты вынуждены идти на аморальные поступки, чтобы добиться успеха в этом изматывающем политическом шоу, превратившемся для американцев, падких до скандалов, в чистое развлечение.

Страна Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 25 февраля 2036
Премьера в мире 12 марта 1998
Дата выхода
20 марта 1998 Россия 16+
3 сентября 1998 Германия
15 декабря 1998 Греция
30 октября 1998 Италия
20 марта 1998 Казахстан
2 ноября 2001 Румыния
20 марта 1998 США
20 марта 1998 Украина
15 апреля 1998 Франция TP
23 октября 1999 Южная Корея 12
MPAA R
Бюджет $65 000 000
Сборы в мире $52 090 187
Производство Universal Pictures, Mutual Film Company, Award Entertainment
Другие названия
Primary Colors, El escándalo, Mit aller Macht, A nemzet színe-java, Barvy moci, Barwy kampanii, Colores primarios, Couleurs primaires, Escándalo, Escândalos do Candidato, Farby moci, I colori della vittoria, Kirli yarış, Màu sắc chính trị, Oles oi gynaikes tou proedrou, Päävärit, Pagrindinės spalvos, Perfect Couple, Præsidentkandidaten, Prave barve, Predsjedničke boje, Presidentkandidaten, Secretos del poder, Segredos do Poder, Spelet regler, Spelets regler, Tzev'a Ha-Shilton, Όλες οι γυναίκες του προέδρου, Основни бои, Основні кольори, Основные цвета, Председничке боје/Predsedničke boje, Предсједничке боје/Predsjedničke boje, Първични цветове, パーフェクト・カップル, 風起雲湧
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы про президентов

