Вымышленная политическая драма о президентской гонке Джека Стэнтона, бабника, губернатора-южанина, сражающегося с демократическими кандидатами в 1992 году.
Рассказ ведется от лица менеджера кампании, афроамериканца. Показана закулисная возня, интриги, шантаж видеозаписями, незаконным ребенком, употреблением кокаина, приводами в полицию и нелегальными сделками с недвижимостью. Основная идея фильма в том, что даже достойные претенденты вынуждены идти на аморальные поступки, чтобы добиться успеха в этом изматывающем политическом шоу, превратившемся для американцев, падких до скандалов, в чистое развлечение.
|20 марта 1998
|Россия
|16+
|3 сентября 1998
|Германия
|15 декабря 1998
|Греция
|30 октября 1998
|Италия
|20 марта 1998
|Казахстан
|2 ноября 2001
|Румыния
|20 марта 1998
|США
|20 марта 1998
|Украина
|15 апреля 1998
|Франция
|TP
|23 октября 1999
|Южная Корея
|12