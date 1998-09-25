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Городские легенды Городские легенды
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Городские легенды, 1998

1998 / США / Франция
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Натали, красивая и одаренная студентка Университета Пендлтона, и ее сокурсницы участвуют в уроках фольклора, которые ведет профессор Векслер. Векслер развлекает свой класс городскими легендами, в том числе местной легендой о профессоре- психотерапевте, убившем шестерых студентов в Стэнли-холле 25 лет назад. Натали первая начинает подозревать, что в кампусе есть убийца, особенно после того, как у нее обнаруживаются связи со всеми жертвами. Никто, включая ее друзей, Векслера, Дина Адамса и охранника, конечно же, не верит ей, пока не становится слишком поздно. Теперь она обнаруживает, что она и ее друзья являются частью последней легенды…

  • Наряд убийцы выглядит утепленным из-за того, что изначально действие фильма должно было идти в середине зимы. Когда погода стала слишком теплой, было решено отказаться от зимнего аспекта сюжетной линии, вместо того, чтобы использовать искусственный снег и одевать массовку в шубы, но костюм убийцы сохранили.
  • Предполагалось, что внедорожником убийцы должен быть Land Rover. Его заменили на Ford Expedition (самый большой внедорожник, доступный в то время), потому что создатели фильма обнаружили, внутри Land Rover невозможно махать топором.

Тихий студенческий городок потрясла серия кровавых убийств, совершенных с беспрецендентной жестокостью. Полиция теряется в догадках, ведь между этими жестокими преступлениями нет ничего общего. Однако студентке Натали удалось обнаружить страшную связь. На первый взгляд, она кажется невероятной: в каждом убийстве оживают городские легенды, пугающие истории из современного фольклора, передаваемые из уст в уста. Ни преподователи, ни друзья не верят девушке… и становятся следующими жертвами таинственного убийцы.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 25 сентября 1998
Премьера в мире 25 сентября 1998
Возраст 18+
Режиссер
Джэми Блэнкс
В ролях
Джаред Лето
Джаред Лето
Алисия Уитт
Алисия Уитт
Ребекка Гэйхарт
Майкл Розенбаум
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Городские легенды 3 постера
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Городские легенды
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