Городские легенды, 1998

Натали, красивая и одаренная студентка Университета Пендлтона, и ее сокурсницы участвуют в уроках фольклора, которые ведет профессор Векслер. Векслер развлекает свой класс городскими легендами, в том числе местной легендой о профессоре- психотерапевте, убившем шестерых студентов в Стэнли-холле 25 лет назад. Натали первая начинает подозревать, что в кампусе есть убийца, особенно после того, как у нее обнаруживаются связи со всеми жертвами. Никто, включая ее друзей, Векслера, Дина Адамса и охранника, конечно же, не верит ей, пока не становится слишком поздно. Теперь она обнаруживает, что она и ее друзья являются частью последней легенды…