Городские легенды, 1998

Натали, красивая и одаренная студентка Университета Пендлтона, и ее сокурсницы участвуют в уроках фольклора, которые ведет профессор Векслер. Векслер развлекает свой класс городскими легендами, в том числе местной легендой о профессоре- психотерапевте, убившем шестерых студентов в Стэнли-холле 25 лет назад. Натали первая начинает подозревать, что в кампусе есть убийца, особенно после того, как у нее обнаруживаются связи со всеми жертвами. Никто, включая ее друзей, Векслера, Дина Адамса и охранника, конечно же, не верит ей, пока не становится слишком поздно. Теперь она обнаруживает, что она и ее друзья являются частью последней легенды…
Тихий студенческий городок потрясла серия кровавых убийств, совершенных с беспрецендентной жестокостью. Полиция теряется в догадках, ведь между этими жестокими преступлениями нет ничего общего. Однако студентке Натали удалось обнаружить страшную связь. На первый взгляд, она кажется невероятной: в каждом убийстве оживают городские легенды, пугающие истории из современного фольклора, передаваемые из уст в уста. Ни преподователи, ни друзья не верят девушке… и становятся следующими жертвами таинственного убийцы.