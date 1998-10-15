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Постер фильма Невеста Чаки
5.6
Киноафиша Фильмы Невеста Чаки
5.6

Невеста Чаки

, 1998
Bride of Chucky
США / комедия, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Невеста Чаки
5.6

О фильме

Кукла с душой маньяка-убийцы Чаки, порожденная на свет в «Детской игре» в 1988 году Доном Манчини, в четвертый раз появляется на экране. На сей раз ее купила чокнутая Тиффани и подобрала «мальчику» невесту. Чаки убивает свою хозяйку, а душу ее вселяет в свою будущую сожительницу. Надо сказать, что с новой оболочкой Тиффани быстро смирилась. Вместе они отправляются в Нью-Джерси за необходимым для их мрачных дел амулетом, а перевезти себя нанимают ничего не подозревающую юную парочку, для которых поездка обратилась в кошмар.

В ролях

Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Tiffany
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Chucky
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Jade
Ник Стэбайл
Jesse
Алексис Аркетт
Damien
Gordon Michael Woolvett
David
Джон Риттер
Chief Warren Kincaid
Лоуренс Дэйн
Lt. Preston
Michael Louis Johnson
Norton
Джеймс Галландерс
Russ
Джанет Киддер
Vince Corazza
Режиссер Ронни Ю
Сценарист Дон Манчини
Композитор Грэм Ревелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 20 февраля 2024
Премьера в мире 15 октября 1998
Дата выхода
15 октября 1998 Россия 18+
1 января 1999 Австралия MA 15+
14 января 1999 Аргентина +13
18 июня 1999 Великобритания 18
9 сентября 1999 Германия 18
18 июня 1999 Ирландия 18
9 апреля 1999 Испания 18
16 октября 1998 Канада 18A
15 апреля 1999 Нидерланды 16
16 октября 1998 США R
10 марта 1999 Франция 12
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $50 688 658
Производство Universal Pictures, Midwinter Productions Inc.
Другие названия
Bride of Chucky, La novia de Chucky, A Noiva de Chucky, Child's Play 4, Child's Play 4: Bride of Chucky, Caki se zeni, Child Play Chucky no hanayome, Chucky, Chucky and His Bride, Chucky Gets Lucky!, Chucky menyasszonya, Chucky und seine Braut, Chuckyho nevěsta, Çocuk Oyunu 4: Chucky'nin Gelini, Dečija igra 4: Čakijeva nevesta, I nyfi tou Chucky, La fiancée de Chucky, La núvia de Chucky, La sposa di Chucky, Ma Búp Bê 4: Cô Dâu Của Chucky, Narzeczona laleczki Chucky, Η νύφη του Τσάκυ, Годеницата на Чъки, Наречена Чакі, Невеста Чаки, チャイルド・プレイ　チャッキーの花嫁, 鬼娃新娘, Chucky 4, عروس چاکی

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 марта 2026

Отзывы о фильме

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