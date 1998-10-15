Кукла с душой маньяка-убийцы Чаки, порожденная на свет в «Детской игре» в 1988 году Доном Манчини, в четвертый раз появляется на экране. На сей раз ее купила чокнутая Тиффани и подобрала «мальчику» невесту. Чаки убивает свою хозяйку, а душу ее вселяет в свою будущую сожительницу. Надо сказать, что с новой оболочкой Тиффани быстро смирилась. Вместе они отправляются в Нью-Джерси за необходимым для их мрачных дел амулетом, а перевезти себя нанимают ничего не подозревающую юную парочку, для которых поездка обратилась в кошмар.
|15 октября 1998
|Россия
|18+
|1 января 1999
|Австралия
|MA 15+
|14 января 1999
|Аргентина
|+13
|18 июня 1999
|Великобритания
|18
|9 сентября 1999
|Германия
|18
|18 июня 1999
|Ирландия
|18
|9 апреля 1999
|Испания
|18
|16 октября 1998
|Канада
|18A
|15 апреля 1999
|Нидерланды
|16
|16 октября 1998
|США
|R
|10 марта 1999
|Франция
|12