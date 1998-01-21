Когда бывший морской пехотинец Клэй устроился садовником на виллу пожилого мужчины с неуживчивым характером, то с удивлением узнал, что это Джеймс Уэйл, гениальный режиссер, создатель фильмов о Франкенштейне, вошедших в историю мирового кино. Одинокий и забытый всеми, кроме верной служанки Ханны, Уэйл занимается живописью и вспоминает дни былой славы. Он открывает перед Клэем волнующий мир искусства и, очарованный его мужественной красотой, уговаривает позировать для портрета. Неожиданно эти столь разные люди приходят к выводу, что у них много общего, и становятся друзьями, несмотря на все, что их разделяет.