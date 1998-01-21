Постер фильма Боги и монстры
Боги и монстры
Боги и монстры

, 1998
Gods and Monsters
США, Великобритания / биография, драма / 18+
О фильме

Когда бывший морской пехотинец Клэй устроился садовником на виллу пожилого мужчины с неуживчивым характером, то с удивлением узнал, что это Джеймс Уэйл, гениальный режиссер, создатель фильмов о Франкенштейне, вошедших в историю мирового кино. Одинокий и забытый всеми, кроме верной служанки Ханны, Уэйл занимается живописью и вспоминает дни былой славы. Он открывает перед Клэем волнующий мир искусства и, очарованный его мужественной красотой, уговаривает позировать для портрета. Неожиданно эти столь разные люди приходят к выводу, что у них много общего, и становятся друзьями, несмотря на все, что их разделяет.

В ролях

Иэн МакКеллен
Брендан Фрейзер
Марк Кили
Дэвид Дьюкс
Линн Редгрейв
Лолита Давидович
Режиссер Билл Кондон
Сценарист Кристофер Брэм, Билл Кондон
Композитор Картер Бёруэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 3 мая 2000
Премьера в мире 21 января 1998
Дата выхода
21 января 1998 Россия 16+
26 марта 1999 Великобритания
21 января 1998 Казахстан
11 марта 1999 Нидерланды
21 января 1998 США
21 января 1998 Украина
1 декабря 2001 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $6 451 628
Производство Lionsgate, Showtime Networks, Flashpoint (I)
Другие названия
Gods and Monsters, Dioses y monstruos, Deuses e Monstros, Ni dieux ni démons, Bogowie i potwory, Demoni e dei, Dievai ir monstrai, Elim Oo'Miflatzot, Érzelmek tengerében, Frankensteinin isä, The Father of Frankenstein, Theoi kai daimones, Θεοί και δαίμονες, Θεοί και τέρατα, Боги и монстры, Боги та монстри, Богове и чудовища, Богови и чудовишта, ゴッド ａｎｄ モンスター, ゴッド・アンド・モンスター, 眾神與野獸

Рейтинг фильма

7.2
13 голосов
7.3 IMDb

Цитаты

James Whale Мэм, разрешите представить мистера Клейтона Буна, моего садовника.
Clayton Boone Приятно познакомиться. Клей Бун.
Princess Margaret Очень приятно. Я обожаю сады.
James Whale Он никогда не встречал принцесс, только королев.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сейчас фильм не показывают в кино

