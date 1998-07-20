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Ловушка для родителей Ловушка для родителей
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The Parent Trap

Ловушка для родителей, 1998

1998 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Когда Хэлли и Энни случайно встречаются в летнем лагере, девочки понимают, что они однояйцевые близнецы. Чтобы вновь соединить своих родителей, британку Элизабет и винодела по имени Ник, живущих в двух разных сторонах вселенной, девочки решают поменяться личностями в надежде провести время с ними обоими. Когда хулиганка Хэлли видит женственность и нежную любовь своей матери, а юная леди Энни узнает запах свободы и дружбу своего отца, девочки решают сообщить своим опекунам об обмене. Смогут ли их объединенные усилия вновь создать семью для всех четверых?

  • Более 1500 молодых актрис представили записи для прослушивания на двойную роль Хэлли и Энни. Режиссер фильма Нэнси Мейерс искала "маленькую Дайан Китон". До того, как Лохан была выбрана на роли, актрисы Скарлетт Йоханссон, Мара Уилсон, Мишель Трахтенберг и Джена Мэлоун либо прослушивались, либо рассматривались на роли, при этом Мэлоун несколько раз отказывалась от участия в фильме. 
  • В сценах телефонных разговоров с разделенным экраном Линдси Лохан надевала микроскопический наушник, который воспроизводил диалог другой сестры.
  • Заблудившегося мальчика, который появляется в лагере для девочек, играет Майкл Лохан, реальный брат Линдси. Братья и сестры Линдси регулярно появляются в ее фильмах в качестве эпизодических актеров и членов массовки.
  • Мало кто знает, что это ремейк одноименного фильма Дэвида Свифта 1961 года.

Две девочки-близняшки, которых еще в младенчестве поделили между собой родители, встретились в лагере через 11 лет. И сразу друг друга возненавидели, кому же понравиться встретиться с собственной копией! Но позже они поняли, что сестры и тут им в голову приходит хитроумный план, как примирить маму и папу...

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 20 июля 1998
Премьера в мире 20 июля 1998
Возраст 12+
Режиссер
Нэнси Мейерс
Нэнси Мейерс
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Лиза Энн Уолтер
Лиза Энн Уолтер
Илэйн Хендрикс
Саймон Кунц
Все актеры и съемочная группа
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Ловушка для родителей
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Линдси Лохан вернется в кино, сыграв в рождественском ромкоме от Netflix Она уже давно хотела возродить актерскую карьеру.
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25 мая 2021 13:41
Линдси Лохан предсказала судьбу своих героинь из «Ловушки для родителей» Актриса также предположила, чем в будущем занимаются другие её персонажи.
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30 июля 2019 14:29
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