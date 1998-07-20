Ловушка для родителей, 1998

Когда Хэлли и Энни случайно встречаются в летнем лагере, девочки понимают, что они однояйцевые близнецы. Чтобы вновь соединить своих родителей, британку Элизабет и винодела по имени Ник, живущих в двух разных сторонах вселенной, девочки решают поменяться личностями в надежде провести время с ними обоими. Когда хулиганка Хэлли видит женственность и нежную любовь своей матери, а юная леди Энни узнает запах свободы и дружбу своего отца, девочки решают сообщить своим опекунам об обмене. Смогут ли их объединенные усилия вновь создать семью для всех четверых?