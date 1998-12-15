Мачеха, 1998

Семейные узы настолько тесно сближают людей, что рано или поздно кто - то оказывается лишним. И в жизни двенадцатилетней Анны и семилетнего Бена появилась Изабель, любовница их разведенного отца. Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь чужих детей. Но Джеки, их настоящая мать, использует весь свой авторитет и влияние, чтобы этого не допустить. Голос крови оказывается сильнее доброты и обаяния Изабель. Она хотела стать для Анны и Бена искренним другом, но так и осталась мачехой. Однако в тот момент, когда Джеки добилась желаемого, неожиданно выясняется, что она смертельно больна. И вот Изабель, с которой заботливая мать не мыслила жизни своих детей, оказывается тем единственным человеком, без которого их жизнь немыслима...