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Мачеха, 1998

1998 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Семейные узы настолько тесно сближают людей, что рано или поздно кто - то оказывается лишним. И в жизни двенадцатилетней Анны и семилетнего Бена появилась Изабель, любовница их разведенного отца. Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь чужих детей. Но Джеки, их настоящая мать, использует весь свой авторитет и влияние, чтобы этого не допустить. Голос крови оказывается сильнее доброты и обаяния Изабель. Она хотела стать для Анны и Бена искренним другом, но так и осталась мачехой. Однако в тот момент, когда Джеки добилась желаемого, неожиданно выясняется, что она смертельно больна. И вот Изабель, с которой заботливая мать не мыслила жизни своих детей, оказывается тем единственным человеком, без которого их жизнь немыслима...

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 15 декабря 1998
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 15 декабря 1998
Возраст 12+
Режиссер
Крис Коламбус
Крис Коламбус
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Эд Харрис
Эд Харрис
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Лайэм Эйкен
Все актеры и съемочная группа
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Мачеха
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильмы на 23 февраля про настоящих защитников – и не только Отечества 23 февраля мы еще со школьной скамьи привыкли поздравлять окружающих мужчин. Однако защитниками могут быть как мужчины, так и женщины, а для того, чтобы быть опорой и надеждой своей семьи и своих близких, вовсе не обязательно быть военнообязанным. Киноафиша подготовила для вас подборку из 12 фильмов о самых разных защитниках – Отечества, семьи, детей, родителей, супругов, а иногда и вовсе не знакомых людей.
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23 февраля 2022 12:24
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