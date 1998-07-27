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Хэллоуин: 20 лет спустя Хэллоуин: 20 лет спустя
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Halloween H20: 20 Years Later

Хэллоуин: 20 лет спустя, 1998

1998 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Долгие годы Лори Строуд была вынуждена скрываться и жить под вымышленным именем. 20 лет спустя ей стало казаться, что ужасы прошлого окончательно отпустили и можно наслаждаться спокойной жизнью с любимым сыном. Но Майкл Майерс не из тех, кто забывает старые обиды. Он напал на след, а теперь близок к тому, чтобы найти ее и напомнить Лори и всем обитателям небольшого городка, что такое по-настоящему жуткий Хэллоуин.

  • Джейми Ли Кертис призналась, что даже спустя 20 лет он испытывает страх, когда видит персонаж Майкла Майерса на съемочной площадке.
  • Реплика LL Кул Джея: “Причешись!” была импровизацией. Ее спровоцировала небрежная прическа Джоша Хартнетта. 
  • LL Кул Джей является большим поклонником франшизы “Хэллоуин”. Он ходил в кинотеатр на первую часть вместе с мамой, когда ему было всего девять лет. 
  • Джош Хартнетт не хотел сниматься в фильме, пока не узнал, что в актерском составе есть Джейми Ли Кертис. Он был уверен, что седьмой по счету фильм окажется ерундой и выйдет сразу на DVD. 
  • Первое появление Джанет Ли в художественном фильме за 18 лет. Ее предыдущей работой была роль Элизабет в фильме “Туман”. Ее дочь Джейми Ли Кертис также появилась в том фильме.

Спустя 20 лет Лори Строуд (Джеми Ли Кертис) опять вынуждена бороться со своим прошлым! Эти годы она жила под вымышленным именем вместе с сыном Джоном (Джош Хартнетт). Но Майкл Майерс внезапно вернулся в ее жизнь с местью. С местью не только к Лори. Ужас начался для всего города! Когда группа студентов отправляется на праздник Хэллоуин, они оказываются в кровавой реке. И снова Лори должна спасти всех от исчадья Ада...

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 27 июля 1998
Премьера в мире 27 июля 1998
Возраст 16+
Режиссер
Стив Майнер
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Адам Аркин
Адам Аркин
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
LL Cool J
Кифи
Все актеры и съемочная группа
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