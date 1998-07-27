Хэллоуин: 20 лет спустя, 1998

Долгие годы Лори Строуд была вынуждена скрываться и жить под вымышленным именем. 20 лет спустя ей стало казаться, что ужасы прошлого окончательно отпустили и можно наслаждаться спокойной жизнью с любимым сыном. Но Майкл Майерс не из тех, кто забывает старые обиды. Он напал на след, а теперь близок к тому, чтобы найти ее и напомнить Лори и всем обитателям небольшого городка, что такое по-настоящему жуткий Хэллоуин.
Спустя 20 лет Лори Строуд (Джеми Ли Кертис) опять вынуждена бороться со своим прошлым! Эти годы она жила под вымышленным именем вместе с сыном Джоном (Джош Хартнетт). Но Майкл Майерс внезапно вернулся в ее жизнь с местью. С местью не только к Лори. Ужас начался для всего города! Когда группа студентов отправляется на праздник Хэллоуин, они оказываются в кровавой реке. И снова Лори должна спасти всех от исчадья Ада...