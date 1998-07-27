Хэллоуин: 20 лет спустя, 1998

Долгие годы Лори Строуд была вынуждена скрываться и жить под вымышленным именем. 20 лет спустя ей стало казаться, что ужасы прошлого окончательно отпустили и можно наслаждаться спокойной жизнью с любимым сыном. Но Майкл Майерс не из тех, кто забывает старые обиды. Он напал на след, а теперь близок к тому, чтобы найти ее и напомнить Лори и всем обитателям небольшого городка, что такое по-настоящему жуткий Хэллоуин.