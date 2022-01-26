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Джон Гудман
Джон Гудман
John Goodman
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Джон Гудман
John Goodman
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Дата рождения
20 июня 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Аффтон, Миссури, США
Рост
185 см
Биография Джона Гудмана
Родился 20 июня 1952 года. Аффтон, Миссури, США.
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Фильмография Джона Гудмана
Битва за Землю
фантастика, боевик
2018, США
5.0
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
8.0
Взрывная блондинка
триллер, приключения
2017, США
6.0
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.0
Его собачье дело
комедия
2016, США
7.0
Кловерфилд, 10
триллер, ужасы
2016, США
6.0
День патриота
триллер, драма, исторический
2016, США
7.0
Любопытный Джордж 3
анимация, семейный
2015, США
6.0
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HBO продлил сериал «Праведные Джемстоуны» на третий сезон
Сатира Дэнни МакБрайда получила заказ на продолжение за месяц до финала второго сезона.
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26 января 2022 13:46
Благословенная семья возвращается: HBO представил трейлер второго сезона «Праведных Джемстоунов»
В ролике оглашена дата премьеры.
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17 декабря 2021 14:02
Сериал «Праведные Джемстоуны» продлен на третий сезон
Съемки второго завершились на прошлой неделе.
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27 октября 2021 16:16
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От Шури до Халка: 5 героев киновселенной Marvel, заслуживающих собственный сериал
Не так давно стало известно, что Disney для своего стримингового сервиса собирается заняться производством мини-сериалов про второстепенных героев Marvel – и начнет с таких любимых зрителями персонажей, как Локи и Алая ведьма. Мы же решили выяснить, какие еще герои киновселенной Marvel заслуживают свой собственный сериал.
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13 октября 2018 00:05
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