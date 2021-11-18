Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 апреля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Рост
182 см
Биография Денниса Куэйда
Родился 9 апреля 1954 года. Хьюстон, Техас, США.
Развернуть
Фильмография Денниса Куэйда
Окрыленный молитвой
драма
2023, США
0.0
Парящий тигр
семейный, приключения
2021, США
6.0
Американский неудачник
драма
2021, США
7.0
Чудо в океане
биография, драма
2021, Мексика
6.0
Собачья жизнь 2
семейный
2019, США
8.0
Незваный гость
ужасы, драма, триллер, детектив
2019, США
5.0
Мидуэй
боевик, военный
2019, США
8.0
Кин
фантастика, боевик
2018, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Закари Ливай осуществляет свою мечту в новом трейлере спортивной драмы «Американский неудачник»
В основу фильма легла реальная история футболиста Курта Уорнера.
Написать
18 ноября 2021 12:31
Появился трейлер спортивной драмы «Американский неудачник» во главе с Закари Ливаем
Звезда «Шазама!» сыграл знаменитого квотербека Курта Уорнера.
Написать
23 сентября 2021 11:46
Хизер Грэм сыграет с Деннисом Куэйдом в драме о самолете, лишившемся пилота
В основу сюжета ляжет реальная история, в ходе которой пассажиру пришлось самостоятельно сажать самолет из-за внезапной смерти пилота.
Написать
17 сентября 2021 15:40
Все новости
Статьи о персоне
В кино всей семьей: топ 5 лучших семейных фильмов этого лета
Экранизация «Даши-путешественницы», сиквел «Собачьей жизни» и, конечно, главный семейный фильм не просто лета, но 2019 года в целом – live-action версия культового «Короля льва» Disney.
Написать
11 июля 2019 16:39
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом