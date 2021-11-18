Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Деннис Куэйд

Деннис Куэйд

Dennis Quaid
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд Dennis Quaid
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 апреля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Рост
182 см
Биография Денниса Куэйда

Родился 9 апреля 1954 года. Хьюстон, Техас, США.

Фильмография Денниса Куэйда
Окрыленный молитвой
драма 2023, США
0.0
Парящий тигр
Парящий тигр
семейный, приключения 2021, США
6.0
Американский неудачник
Американский неудачник
драма 2021, США
7.0
Чудо в океане
Чудо в океане
биография, драма 2021, Мексика
6.0
Собачья жизнь 2
Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.0
Незваный гость
Незваный гость
ужасы, драма, триллер, детектив 2019, США
5.0
Мидуэй
Мидуэй
боевик, военный 2019, США
8.0
Кин
Кин
фантастика, боевик 2018, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Закари Ливай осуществляет свою мечту в новом трейлере спортивной драмы «Американский неудачник» В основу фильма легла реальная история футболиста Курта Уорнера.
Написать
18 ноября 2021 12:31
Появился трейлер спортивной драмы «Американский неудачник» во главе с Закари Ливаем Звезда «Шазама!» сыграл знаменитого квотербека Курта Уорнера. 
Написать
23 сентября 2021 11:46
Хизер Грэм сыграет с Деннисом Куэйдом в драме о самолете, лишившемся пилота В основу сюжета ляжет реальная история, в ходе которой пассажиру пришлось самостоятельно сажать самолет из-за внезапной смерти пилота.
Написать
17 сентября 2021 15:40
Все новости
Статьи о персоне
В кино всей семьей: топ 5 лучших семейных фильмов этого лета Экранизация «Даши-путешественницы», сиквел «Собачьей жизни» и, конечно, главный семейный фильм не просто лета, но 2019 года в целом – live-action версия культового «Короля льва» Disney.
Написать
11 июля 2019 16:39
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши