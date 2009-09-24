«Вспомни, что будет» — фантастический сериал, основные события которого разворачиваются 6 октября 2019 года. Мир делится на «до» и «после», когда все население планеты ровно на две минуты и семнадцать секунд впадает в беспамятство. Столь незначительного срока оказывается достаточно для целого ряда техногенных катастроф, в результате чего гибнут 20 миллионов человек. Агенты ФБР разрабатывают проект «Мозаика», пытаясь понять, что вызвало Затмение, и определить вероятность его повторения. Выясняется, что во время потери сознания люди увидели собственное будущее, одновременно оказавшись 29 апреля 2010 года.