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Постер к сериалу Вспомни, что будет
Постер к сериалу Вспомни, что будет
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Вспомни, что будет
Постер к сериалу Вспомни, что будет
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.6
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4 постера
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Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Вспомни, что будет
Вспомни, что будет (2009 - 2010) FlashForward 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 16 часов 30 минут
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О чем сериал

«Вспомни, что будет» — фантастический сериал, основные события которого разворачиваются 6 октября 2019 года. Мир делится на «до» и «после», когда все население планеты ровно на две минуты и семнадцать секунд впадает в беспамятство. Столь незначительного срока оказывается достаточно для целого ряда техногенных катастроф, в результате чего гибнут 20 миллионов человек. Агенты ФБР разрабатывают проект «Мозаика», пытаясь понять, что вызвало Затмение, и определить вероятность его повторения. Выясняется, что во время потери сознания люди увидели собственное будущее, одновременно оказавшись 29 апреля 2010 года.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид С. Гойер
Дэвид С. Гойер
Brannon Braga
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Чо
Джон Чо Demetri Noh
Доминик Монахэн
Доминик Монахэн Simon Campos
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс Mark Benford
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт Lloyd Simcoe
Захари Найтон
Захари Найтон Bryce Varley
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вспомни, что будет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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