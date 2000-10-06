«C.S.I. Место преступления» – это американо-канадский криминально-драматический сериал о команде криминалистов из Лас-Вегаса. Этот город ежедневно привлекает огромное количество людей своими яркими неоновыми вывесками, множеством ночных заведений и игорных домов. Но не все гости города – законопослушные граждане. Преступники уверены, что их темные дела здесь никто не заметит. Но в Лас-Вегасе работает команда C.S.I. под руководством капитана Гриссома. Эксперты всегда готовы прийти на помощь полиции.