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Постер сериала C.S.I. Место преступления
Постер сериала C.S.I. Место преступления
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы C.S.I. Место преступления

C.S.I. Место преступления (2000 - 2015)

CSI: Crime Scene Investigation 16+
Год выпуска 2000
Страна США
Всего сезонов 16 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 241 час 31 минута
О чем сериал

«C.S.I. Место преступления» – это американо-канадский криминально-драматический сериал о команде криминалистов из Лас-Вегаса. Этот город ежедневно привлекает огромное количество людей своими яркими неоновыми вывесками, множеством ночных заведений и игорных домов. Но не все гости города – законопослушные граждане. Преступники уверены, что их темные дела здесь никто не заметит. Но в Лас-Вегасе работает команда C.S.I. под руководством капитана Гриссома. Эксперты всегда готовы прийти на помощь полиции.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Anthony E. Zuiker
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн Dr. Raymond Langston
Элизабет Шу
Элизабет Шу Julie "Finn" Finlay
Пол Гилфойл
Пол Гилфойл Captain James "Jim" Brass
Луиз Ломбард
Луиз Ломбард Sofia Curtis
Лорен Ли Смит
Лорен Ли Смит Riley Adams
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
C.S.I. Место преступления - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 23 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2001, 23 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2002, 23 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2003, 23 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2004, 25 эпизодов
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2005, 24 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2006, 24 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2007, 17 эпизодов
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2008, 24 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2009, 23 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2010, 22 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2011, 22 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2012, 22 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2013, 22 эпизода
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2014, 18 эпизодов
 
C.S.I. Место преступления - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2015, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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