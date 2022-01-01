Майкл Эмерсон появился на свет 7 сентября 1954 года в городе Сидр-Рапидс, расположенном в американском штате Айова. Детство будущего актера проходило в соседнем городе Толидо, где он отучился в среднем учебном заведении Саус-Тама-Каунти и поступил в университет Дрейка. После окончания вуза в 1976 году Майкл поехал в Нью-Йорк.

Первое время Майкл выживал за счет временных подработок, после чего стал внештатным иллюстратором одного из многочисленных нью-йоркских изданий. Далее его первая супруга сподвигла его переехать во Флориду, где жили ее родные. Там будущий актер устроился в театр в Джексонвилле, где служил с 1986 года на протяжении семи лет. Он участвовал во многих постановках, среди которых «Отелло» по пьесе Шекспира. После имел опыт преподавательской деятельности, а в 1995 году стал магистром изящных искусств.

В 1997 году снова оказался в Нью-Йорке, где стал играть в спектакле Мойеса Кауфмана сначала в качестве героя второго плана, а впоследствии исполнил и ключевую роль, заслужив высокие оценки критиков.

Кинодебют актера состоялся в начале 2000-х: он сыграл эпизодическую роль в триллере «Неверная». А широкую известность во всем мире приобрел после участия в картине «Пила: Игра на выживание», а также популярном многосерийном проекте «Остаться в живых». Имеет несколько наград в качестве лучшего актера второго плана, среди которых «Эмми» и «Золотой глобус».

Второй супругой актера стала его коллега Кэрри Престон, они повстречались во время работы над постановкой «Гамлет» в Алабаме и поженились осенью 1998 года. Звездная пара вместе принимала участие в нескольких телевизионных проектах, среди которых «Готовы? Хорошо!» и «Остаться в живых».

Майкл активно участвует в благотворительности, является членом нескольких фондов помощи и поддерживает ряд радиостанций.