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Мэттью Фокс
Мэттью Фокс
Matthew Fox
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Мэттью Фокс
Matthew Fox
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Дата рождения
14 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Мэттью Фокс
Родился 14 июля 1966 года. Абингтон, штат Пенсильвания, США.
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Фильмография Мэттью Фокс
Костяной томагавк
ужасы, вестерн
2015, США
7.0
Вымирание
ужасы, фантастика, драма
2015, Испания / США / Венгрия / Франция
5.0
Император
исторический, драма, военный
2013, Япония
7.0
Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
7.0
Я, Алекс Кросс
детектив, мистика, триллер
2012, США
7.0
Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик
2008, США
6.0
Точка обстрела
драма, триллер
2007, США
7.0
Мы - одна команда
драма, спорт
2006, США
9.0
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