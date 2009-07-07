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Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Постер сериала Хранилище 13
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
17 постеров
Киноафиша Сериалы Хранилище 13

Хранилище 13 (2009 - 2014)

Warehouse 13 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 45 часов 52 минуты

О чем сериал

Это история о двух сотрудниках Секретной американской службы по имени Мика Беринг и Пит Латтимер. Главные герои приступили к работе на секретном правительственном складе, где размещаются особенные артефакты. Основная задача напарников – отыскать и вернуть пропажи, а также изучить причины возникновения новых сверхъестественных предметов. Агентам окажет содействие загадочный ученый по имени Арти Нильсон. История начинается с того, что он проводит им экскурсию по складу и знакомит со всеми реликтами.

В ролях
В ролях
Саймон Рейнолдс
Роджер Рис
Сол Рубинек
Сол Рубинек
Эдди МакКлинток
Си Си Эйч Паундер
Си Си Эйч Паундер
Саша Ройз
Саша Ройз
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
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Сезоны
Хранилище 13 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 12 эпизодов
 
Хранилище 13 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2010, 13 эпизодов
 
Хранилище 13 - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 13 эпизодов
 
Хранилище 13 - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2012, 20 эпизодов
 
Хранилище 13 - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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