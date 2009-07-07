Это история о двух сотрудниках Секретной американской службы по имени Мика Беринг и Пит Латтимер. Главные герои приступили к работе на секретном правительственном складе, где размещаются особенные артефакты. Основная задача напарников – отыскать и вернуть пропажи, а также изучить причины возникновения новых сверхъестественных предметов. Агентам окажет содействие загадочный ученый по имени Арти Нильсон. История начинается с того, что он проводит им экскурсию по складу и знакомит со всеми реликтами.