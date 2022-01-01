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Кира Седжвик
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
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Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
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Дата рождения
19 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кира Седжвик
Родилась 19 августа 1965 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кира Седжвик
Злодеи
триллер
2019, США
6.0
Почти семнадцать
комедия
2016, США
7.0
Тронутые
комедия
2014, США
7.0
Унижение
драма
2014, США
4.0
Светло-зеленый
драма, комедия
2013, США
4.0
Убей своих любимых
мелодрама, биография, драма, триллер
2013, США
7.0
На грани
триллер
2012, США
7.0
Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер
2011, США
7.0
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