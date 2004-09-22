История авиакатастрофы, в ходе которой 48 пассажиров оказываются на неизвестном острове где-то в Океании. Людей охватывает паника, каждый пытается найти своих близких и осмыслить трагедию. Надежды на то, чтобы выбраться из этого места, практически нет, и выжившим предстоит взять себя в руки и постараться остаться в живых, адаптируясь к совершенно новым условиям. Остров, в свою очередь, таит в себе множество мистических загадок и необъяснимых явлений, которые будут на протяжении всего сериала сбивать героев с толку.