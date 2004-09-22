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Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Постер к сериалу Остаться в живых
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
20 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Остаться в живых
Остаться в живых (2004 - 2010) Lost 16+
Год выпуска 2004
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 121 час 0 минут
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О чем сериал

История авиакатастрофы, в ходе которой 48 пассажиров оказываются на неизвестном острове где-то в Океании. Людей охватывает паника, каждый пытается найти своих близких и осмыслить трагедию. Надежды на то, чтобы выбраться из этого места, практически нет, и выжившим предстоит взять себя в руки и постараться остаться в живых, адаптируясь к совершенно новым условиям. Остров, в свою очередь, таит в себе множество мистических загадок и необъяснимых явлений, которые будут на протяжении всего сериала сбивать героев с толку.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
Jeffrey Lieber
Damon Lindelof
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс Dr. Jack Shephard
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин Claire Littleton
Мишель Родригес
Мишель Родригес Ana Lucia Cortez
Родриго Санторо
Родриго Санторо Paulo
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс Shannon Rutherford
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Остаться в живых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 25 эпизодов
 
Остаться в живых - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 24 эпизода
 
Остаться в живых - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 23 эпизода
 
Остаться в живых - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 14 эпизодов
 
Остаться в живых - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2009, 17 эпизодов
 
Остаться в живых - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2010, 18 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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