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You Don't Know Jack

Вы не знаете Джека, 2010

2010 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джек Кеворкян - 61-летний патологоанатом, который активно занимается продвижением эвтаназии. Он считает, что люди, у которых нет шанса поправиться, имеют право на добровольный уход из жизни. Несмотря на поддержку близких и отдельных активистов, а также благодарность многих “пациентов”, Кеворкян начинает подвергаться травле со стороны окружного прокурора и огромной части общества. 

  • Изначально планировалось, что фильм будет показан в кинотеатрах, но впоследствии премьеру перенесли на ТВ. 
  • В основе фильма - роман Нила Николса и Гарри Уайла “Between the Dying and the Dead: Dr. Jack Kevorkian, the Assisted Suicide Machine and the Battle to Legalize Euthanasia”. Он был опубликован в журнале “Vision” в 2006 году.
  • Изначально на главную роль был выбран Бен Кингсли. 
  • Фильм был представлен в 15 номинациях прайм-таймовой премии “Эмми” и выиграл в двух из них: лучший актер в мини-сериале или фильме (награду получил Аль Пачино), лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической постановки (награду получил Адам Мазер).
  • Сцена в ресторане была снята в заведении “Big Boy” на Мэйпл-роуд в городе Трой. 
  • Аль Пачино получил премию “Золотой глобус” и премию Гильдии киноактеров за свою игру. 

Фильм основан на реальных событиях. Он поведает историю о враче, поддерживающем идею легализации эвтаназии. Причем, выступал он за нее не только на словах: он помогал своим неизлечимо больным пациентам уходить из жизни. Когда правда открылась, его лишили врачебной лицензии и осудили. Два года тому назад «доктор Смерть» был выпущен на волю за хорошее поведение.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 апреля 2010
Возраст 16+
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Джон Гудман
Джон Гудман
Дирдри О
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вы не знаете Джека 3 постера
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Вы не знаете Джека

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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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