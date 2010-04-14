Вы не знаете Джека, 2010

Джек Кеворкян - 61-летний патологоанатом, который активно занимается продвижением эвтаназии. Он считает, что люди, у которых нет шанса поправиться, имеют право на добровольный уход из жизни. Несмотря на поддержку близких и отдельных активистов, а также благодарность многих “пациентов”, Кеворкян начинает подвергаться травле со стороны окружного прокурора и огромной части общества.
Фильм основан на реальных событиях. Он поведает историю о враче, поддерживающем идею легализации эвтаназии. Причем, выступал он за нее не только на словах: он помогал своим неизлечимо больным пациентам уходить из жизни. Когда правда открылась, его лишили врачебной лицензии и осудили. Два года тому назад «доктор Смерть» был выпущен на волю за хорошее поведение.