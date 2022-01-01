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Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Brenda Vaccaro
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Бренда Ваккаро
Brenda Vaccaro
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Дата рождения
18 ноября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Бренда Ваккаро
Родилась 18 ноября 1939 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Бренда Ваккаро
Клакер
комедия
2017, США
5.0
Кубо. Легенда о самурае
анимация
2016, США
7.0
Вы не знаете Джека
биография, драма
2010, США
7.0
Вода
приключения, комедия, драма
1985, Великобритания
6.0
Первый смертельный грех
триллер
1980, США
5.0
Аэропорт 77
1977, США
5.0
Одного раза недостаточно
1975, США
4.0
Полуночный ковбой
драма
1969, США
6.0
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