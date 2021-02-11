Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лиа Мишель
Лиа Мишель
Lea Michele
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Лиа Мишель
Lea Michele
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 августа 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Бронкс, Нью-Йорк, США
Рост
159 см
Биография Лиа Мишель
Родилась 29 августа 1986 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Лиа Мишель
Мумбайский мюзикл
семейный, мюзикл, приключения, анимация
2017, США
0.0
Оз: Возвращение в Изумрудный город
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
5.0
Лузеры в прямом эфире 3D
документальный, мюзикл
2011, США
5.0
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Культура отмены: 5 звезд, чьи карьеры пострадали из-за недавних громких скандалов
Рассказываем про знаменитостей, чья дальнейшая работа в индустрии кино находится под вопросом.
Написать
11 февраля 2021 17:18
Сериал «Королевы крика» с Эммой Робертс может получить продолжение
Райан Мерфи уже работает над этим.
Написать
12 мая 2020 09:41
Лиа Мишель поздравила коллегу по «Хору» Джонатана Гроффа с ролью в «Матрице 4»
Актриса знала об успехах друга, но самоотверженно хранила секрет.
Написать
13 декабря 2019 00:39
Все новости
Статьи о персоне
«Лучшие друзья» на экране, которые ненавидели друг друга в реальной жизни
«Лучшие друзья», убедительно изображающие теплые чувства на большом экране, в жизни далеко не всегда являются таковыми – как бы ни приятно нам было в это верить.
Написать
14 января 2019 00:00
Все статьи
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»