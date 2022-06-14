Нил Патрик Харрис - американский актер, родился 15 июня 1973 года в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, вырос в Руидозо, Нью-Мексико. Отец Нила был успешным адвокатом, а мать писала романы, пьесы и сценарии, которые имели большой спрос. На сцене Харрис появился уже в возрасте 4 лет, исполнив роль Тотошки в школьной постановке «Волшебника изумрудного города». В 1991 году он с отличием окончил Cueva High School в своем родном городе.

Фильмы с Нилом Патриком Харрисом

В начале своей актерской карьеры, еще в подростковом возрасте Нил Патрик Харрис получал эпизодические роли во множестве различных сериалов: «Она написала убийство», «Страйкер», «Квантовый скачок», «Изящный цветок» и «Убойный отдел». В 1988 он впервые сыграл в кино, причем сразу в двух проектах: «Пурпурный людоед» и «Сердце Клары», где также снялась Вупи Голдберг. За эту роль начинающий актер был номинирован на «Золотой глобус». Спустя год он снова получил номинацию на эту премию за роль подростка-сердцееда в сериале «Доктор Дуги Хаузер».

Нил Патрик Харрис - «Звездный десант»

В 1997 году на экраны кинотеатров вышел ставший впоследствии широко популярным фантастический боевик Пола Верховена «Звездный десант», где Нил Патрик Харрис сыграл одного из ключевых персонажей, полковника Карла Дженкинса, лучшего друга главного героя. Картина получила премию «Сатурн» и номинацию на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

В 1998 году Нил снялся в исторической драме «Жанна Д'Арк», а спустя два года – в мелодраме «Лучший друг». Также на счету актера участие в таких картинах, как «Эд» (2001), «Лига справедливости» (2002), «Тайный брат» (2002) и «Прикосновение ангела» (2002). В 2004 году «Гарольд и Кумар уходят в отрыв» Харрис сыграл пародию на самого себя, он также появился в двух продолжениях фильма в 2008 и 2011. В 2008 году актер появился в независимом короткометражном мини-сериале «Музыкальный блог Доктора Ужасного», где сыграл главного героя Доктора Ужасного.

Нил Патрик Харрис - «Как я встретил вашу маму» (Барни Стинсон)

Настоящую популярность Нил Патрик Харрис получил благодаря роли Барни Стинсона в комедийном телесериале «Как я встретил вашу маму». Проект длился 9 сезонов и выходил на телеэкраны с 2005 по 2014 год. Сериал неоднократно номинировался и получал награды «Эмми», «Teen Choice Awards», «Выбор народа», «Золотой глобус» и «Выбор телевизионных критиков», а сам Харрис за свою роль был удостоен премии «Выбор народа» как избранный комедийный актеры, четыре раза номинировался на «Эмми» и один раз на «Золотой глобус».

В 2011 году на экраны вышла сказочная комедия «Смурфики», где Нил исполнил главную роль. Картина была успешной в прокате, а спустя два года был выпущен сиквел, который также собрал большую кассу. В 2014 году актер эпизодически появился в комедии Сета Макфарлейна «Миллион способов потерять голову», а в 2014 году сыграл бывшего возлюбленного главной героини триллера Дэвида Финчера «Исчезнувшая». Фильм получил высокие отзывы критиков и был отмечен номинациями на множество кинопремий, включая «Оскар», «Золотой Глобус» и BAFTA. В 2014 году Нил Патрис Харрис сыграл в четвертом сезоне популярного проекта «Американская история ужасов» под названием «Фрик-шоу». В 2017 году актер получил роль графа Олафа в телесериале Netflix «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Театральная карьера Нила Патрика Харриса

После участие в «Звездном десанте» актер какое-то время сосредоточился на театре. В то время он принимал участие в таких постановках, как «Суини Тодд», «Кабаре» и «Убийцы» и выступил в качестве режиссера рок-мюзикла «Аренда». За свои театральные заслуги Нил получил три премии Tony Awards – в 2009, 2011 и 2012 годах.

Личная жизнь Нила Патрика Харриса

Нил Патрик Харрис – открытый гей, его каминг-аут произошел в 2006 году. Нил с 2004 года состоит в отношениях с актером Дэвидом Барткой, с которым они официально узаконили свои отношения в 2012 году в Италии. Пара воспитывает двух детей – Гидеона Скотта и Харпер Грэйс, рожденных от суррогатной матери.