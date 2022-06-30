Джордж Клуни - американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, родился 6 мая 1961 в городе Лексингтон (штат Кентукки, США). Приобрел огромную популярность после выхода на телевизионные экраны сериала «Скорая помощь» и фильма «От заката до рассвета».

Джордж Клуни знаком с миром шоу-бизнеса еще с раннего детства. Его отец Ник Клуни был журналистом и вел ток-шоу на кабельном телевидении. Впервые Джордж появился на экранах уже в возрасте пяти лет. Семья Клуни часто переезжала в поисках более достойной работы для отца, поэтому в семье актера были разные периоды, как нищеты, так и богатства.

Хотя Клуни был твердо уверен, что его ждет успех в кинокарьере, своего звездного часа он ждал довольно долго. Некоторые критики даже считают его неудачником, так как после получения диплома университета Джордж целый год безуспешно искал работу, после чего перебрался в Лос-Анджелес. Там он принял участие в съемках восьми телефильмов, каждый из которых так и не отсняли до конца.

Джордж Клуни – Скорая помощь

Возможно, Клуни никогда не стал бы звездой, не прими он участие в телесериале «Скорая помощь». Благодаря этому проекту Джордж приобрел мировую известность, а также получил огромный гонорар и решил все финансовые проблемы. В «Скорой помощи» Клуни исполнил роль доктора Дага Росса. Этот персонаж завоевал миллионы зрительских сердец своим профессионализмом, отличным чувством юмора и неисчерпаемым обаянием. Актер тут же стал узнаваемым и начал получать много предложений о съемках.

Роли Джорджа Клуни в кино

Клуни стал принимать участие в съемках кино, продолжая играть в «Скорой помощи». Его первой главной ролью в Голливудском кино считается роль Сета Гекко в картине «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Далее Клуни снялся с Мишель Пфайффер в фильме «Один прекрасный день» и с Николь Кидман в фильме «Миротворец». После успешного выхода трех проектов с его участием Джорджа Клуни утвердили на роль Бэтмена, на замену Вэлу Килмеру, в фильме «Бэтмен и Робин». Интересно, что этот фильм имел колоссальные кассовые сборы, но сам Клуни упомянул его как «напрасную трату денег».

После завершения «Скорой помощи» Клуни снимался в главных ролях во многих голливудских фильмах, среди которых были «О, где же ты, брат?» и «Идеальный шторм». В 2001 году Клуни начал работу над фильмом «Одиннадцать друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга, ремейком одноимённого кино Льюиса Майлстоуна 1960 года. Мировые сборы этого фильма составили почти 445 миллионов долларов. После успеха проекта в прокат вышли два сиквела: «Двенадцать друзей Оушена» в 2004 и «Тринадцать друзей Оушена» в 2007.

В 2001 году Джордж Клуни совместно со Стивеном Содербергом создали кинокомпанию «Section Eight». В 2002 году Клуни исполнил главную роль в экранизации романа «Солярис», которую также режиссировал Содерберг.

Джордж Клуни - режиссер

Дебютом Клуни в качестве режиссера стала картина «Признания опасного человека», вышедшая в 2002 году. Фильм представляет собой адаптацию автобиографии телепродюсера Чака Бэрриса. Несмотря на то, что сборы фильма были небольшими, критики и зрители положительно отозвались о режиссёрской работе Клуни.

Награды Джорджа Клуни

В 2005 году Клуни сыграл главную роль в фильме «Сириана», частично основанном на биографии бывшего агента ЦРУ Роберта Баера, его воспоминаниях о работе на Среднем Востоке. В тот же год Джордж выступил в качестве продюсера, режиссера и исполнителя главной в фильме «Доброй ночи и удачи» о словесной борьбе тележурналиста Эдварда Мэроу с сенатором Джозефом Маккарти в 1950-х. Эти фильмы получили широкий отклик критиков и большой кассовый сбор. На церемонии вручения «Оскара» в 2006 году Клуни был номинантом сразу в трёх категориях: как лучший режиссёр и сценарист за «Доброй ночи и удачи», а за картину «Сириана» он получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В 2006 Джордж Клуни получил «Награду Американского Кинематографа», которой удостаиваются актёры, сделавшие «значительный вклад в искусство кинематографа». В 2008 году Клуни был номинирован на звание лучшего актера за роль в «Майкле Клейтоне», но победу одержал Дэниел Дэй-Льюис (фильм «Нефть»).

В 2012 году актер спродюссировал политический триллер «Операция „Арго“», за что получил второго «Оскара» в номинации «Лучший фильм».

Общественная деятельность Джорджа Клуни

В 2007 году Клуни получил премию Peace Summit Award за свою гуманитарную деятельность.

В 2008 году Джордж был избран послом доброй воли Организацией Объединенных Наций. В 2010 году Клуни выступил в качестве одного из организаторов акции «Hope for Haiti Now». Все собранные средства пошли на поддержание пострадавшим во время землетрясения на Гаити.

Личная жизнь Джорджа Клуни

Джордж Клуни был женат на актрисе Талии Болсам. После этого у него были романы с актрисами Рене Зеллвегер, Джулией Робертс, Келли Престон и моделью Синди Кроуфорд. В 2014 года Клуни заключил брак с Амаль Аламуддин, адвокатом Юлии Тимошенко и Джулиана Ассанджа. В 2017 пара объявила о том, что ждет близнецов.