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Ширли Джонс
Shirley Jones
Киноафиша
Персоны
Ширли Джонс
Ширли Джонс
Shirley Jones
Дата рождения
31 марта 1934
Возраст
92 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Чарлерой, Пенсильвания, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Ширли Джонс
Родилась 31 марта 1934 года. Чарлерой, Пенсильвания, США.
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Популярные фильмы
8.6
По ту сторону изгороди
(2014)
8.0
Воспитывая Хоуп
(2010)
7.6
Красотки в Кливленде
(2010)
Фильмография Ширли Джонс
5.8
На лету
On the Wing
приключения, комедия, семейный
2018, США
8.6
По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив, мини-сериал
2014, США
6.2
Семейный уик-энд
Family Weekend
комедия, драма
2012, США
8
Воспитывая Хоуп
комедия, семейный
2010, США
7.6
Красотки в Кливленде
комедия
2010, США
7.3
Город хищниц
комедия
2009, США
6.4
Мальчик на троих
Grandma's Boy
комедия
2006, США
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
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