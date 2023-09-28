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Майкл Гэмбон
Michael Gambon
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Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Дата рождения
19 октября 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
28 сентября 2023
Карьера
Актер
Место рождения
Дублин, Ирландия
Место смерти
Уитем, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Биография Майкла Гэмбона
Родился 19 октября 1940 года. Кабра, Дублин, Ирландия.
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Judy
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2018, Польша / Великобритания
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Виктория и Абдул
Victoria and Abdul
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
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Рецензия
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Paddington 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
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Рецензия
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6
Бесит быть нормальным
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биография, драма
2017, Великобритания
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