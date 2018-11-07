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Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
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Майкл Гэмбон
Michael Gambon
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Дата рождения
19 октября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Кабра, Дублин, Ирландия
Рост
175 см
Биография Майкла Гэмбона
Родился 19 октября 1940 года. Кабра, Дублин, Ирландия.
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Фильмография Майкла Гэмбона
Король воров
драма, криминал
2018, Великобритания
5.0
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
драма
2018, США
7.0
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.0
Бесит быть нормальным
биография, драма
2017, Великобритания
6.0
Дом вице-короля
драма
2016, Великобритания / Индия
6.0
Папашина армия
комедия
2016, Великобритания
5.0
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Лондон – современный Вавилон
документальный, исторический
2012, Великобритания
7.0
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3 комментария
7 ноября 2018 00:02
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