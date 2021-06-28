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Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
January Jones
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Дженьюэри Джонс
January Jones
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Дата рождения
5 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Су-Фолс, Южная Дакота, США
Рост
168 см
Личные связи
Эштон Кутчер
были вместе с 1998 по 2001
Биография Дженьюэри Джонс
Родилась 5 января 1978 года. Су-Фолс, Южная Дакота, США.
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Фильмография Дженьюэри Джонс
Хорошее убийство
триллер
2015, США
6.0
Пресная вода
вестерн, триллер
2013, США
6.0
Неизвестный
драма, криминал, триллер
2011, США
7.0
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.0
Голодный кролик атакует
триллер, драма
2010, США
7.0
Рок-волна
комедия
2009, Великобритания / Германия / Франция
7.0
Мы - одна команда
драма, спорт
2006, США
9.0
Три могилы
комедия, драма, триллер, вестерн
2005,
7.0
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Появились первые кадры из фильма «Бог — это пуля» с Николаем Костер-Вальдау и Майкой Монро
В новом проекте режиссера «Дневника памяти» появятся также Дженьюэри Джонс и Джейми Фокс.
Написать
28 июня 2021 16:08
Джейми Фокс, Николай Костер-Вальдау и Майка Монро сыграют в предстоящем экшен-триллере Ника Кассаветиса
Фильм расскажет о внедрении бывшего детектива в сатанинский культ.
Написать
19 марта 2021 14:42
Дженьюэри Джонс призналась, что обманывала тренеров во время работы над фильмом «Люди Икс: Первый класс»
Правда раскрылась спустя девять лет после выхода кинокомикса.
Написать
12 февраля 2020 09:26
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Эштон Кутчер
Ashton Kutcher
были вместе с 1998 по 2001
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