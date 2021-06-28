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Дженьюэри Джонс

January Jones
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс January Jones
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Дата рождения
5 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Су-Фолс, Южная Дакота, США
Рост
168 см
Личные связи
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
были вместе с 1998 по 2001
Биография Дженьюэри Джонс

Родилась 5 января 1978 года. Су-Фолс, Южная Дакота, США.

Фильмография Дженьюэри Джонс
Хорошее убийство
Хорошее убийство
триллер 2015, США
6.0
Пресная вода
Пресная вода
вестерн, триллер 2013, США
6.0
Неизвестный
Неизвестный
драма, криминал, триллер 2011, США
7.0
Люди Икс: Первый класс
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.0
Голодный кролик атакует
Голодный кролик атакует
триллер, драма 2010, США
7.0
Рок-волна
Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.0
Мы - одна команда
Мы - одна команда
драма, спорт 2006, США
9.0
Три могилы
Три могилы
комедия, драма, триллер, вестерн 2005,
7.0
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Появились первые кадры из фильма «Бог — это пуля» с Николаем Костер-Вальдау и Майкой Монро В новом проекте режиссера «Дневника памяти» появятся также Дженьюэри Джонс и Джейми Фокс.
Написать
28 июня 2021 16:08
Джейми Фокс, Николай Костер-Вальдау и Майка Монро сыграют в предстоящем экшен-триллере Ника Кассаветиса Фильм расскажет о внедрении бывшего детектива в сатанинский культ.
Написать
19 марта 2021 14:42
Дженьюэри Джонс призналась, что обманывала тренеров во время работы над фильмом «Люди Икс: Первый класс» Правда раскрылась спустя девять лет после выхода кинокомикса.
Написать
12 февраля 2020 09:26
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Связи
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер Ashton Kutcher
были вместе с 1998 по 2001
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