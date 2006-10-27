Выжить любой ценой (2006 - 2011)

Этот проект придется по душе всем, кто любит природу и путешествия. Правда, мало их любить, нужно быть готовым остаться с природой один на один в самых экстремальных условиях. Впрочем, можно просто посмотреть, как блестяще это удается ведущему шоу Бэру Гриллсу, который раньше был спецназовцем SAS (Special Air Service). Став лицом телеканала Discovery Channel, он успел взобраться на вершину Эвереста, отправиться в самые дикие и опасные уголки планеты, а также продемонстрировать навыки выживания в естественной среде.