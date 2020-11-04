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Джоан Аллен
Джоан Аллен
Joan Allen
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Джоан Аллен
Joan Allen
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Дата рождения
20 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Рошелль, Иллинойс, США
Рост
178 см
Биография Джоан Аллен
Родилась 20 августа 1956 года. Рошелл, Иллинойс, США
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Фильмография Джоан Аллен
Комната
драма
2015, Ирландия / Канада
8.0
Хороший брак
триллер
2014, США
5.0
Эволюция Борна
боевик
2012, США
7.0
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.0
Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик
2008, США
8.0
Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик
2007, США
7.0
Бонневиль
драма, комедия
2006, США
6.0
Видимость гнева
мелодрама, драма, комедия
2005, США / Германия / Великобритания
6.0
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4 ноября 2020 15:17
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