Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Тихий океан
Постер сериала Тихий океан
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Тихий океан

Тихий океан (2010 - 2010)

The Pacific 18+
Год выпуска 2010
Страна США/Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Какой предстает война тем, кто смотрит ей в лицо? Американские морпехи во время Второй мировой. Сценарий основан на воспоминаниях реальных участников боевых действий против японцев на островах Соломонова архипелага, где бои велись одновременно на земле, на воде и в воздухе. Сильнейшие съемки батальных сцен и спецэффекты (у сериала впечатляющий бюджет). Мастерство с которым продюсеры Стивен Спилберг и Том Хэнкс совмещают личные судьбы героев с масштабной картиной войны, ставят "Тихий океан" в один ряд с классикой жанра военной драмы - фильмами "Спасти рядового Райана" того же Спилберга, "Письма с Иводзимы" Клинта Иствуда и "Тонкая красная линия" Теренса Малика.

Тихий океан - трейлер первого сезона
Тихий океан  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
Джозеф Маццелло
Джозеф Маццелло
Джон Седа
Джон Седа
Эштон Холмс
Гари Свит
Джекоб Питтс
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Высокобюджетные сериалы: список лучших Высокобюджетные сериалы: список лучших
Лучшие брутальные сериалы Лучшие брутальные сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Тихий океан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше