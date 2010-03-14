Какой предстает война тем, кто смотрит ей в лицо? Американские морпехи во время Второй мировой. Сценарий основан на воспоминаниях реальных участников боевых действий против японцев на островах Соломонова архипелага, где бои велись одновременно на земле, на воде и в воздухе. Сильнейшие съемки батальных сцен и спецэффекты (у сериала впечатляющий бюджет). Мастерство с которым продюсеры Стивен Спилберг и Том Хэнкс совмещают личные судьбы героев с масштабной картиной войны, ставят "Тихий океан" в один ряд с классикой жанра военной драмы - фильмами "Спасти рядового Райана" того же Спилберга, "Письма с Иводзимы" Клинта Иствуда и "Тонкая красная линия" Теренса Малика.