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Постер к сериалу Ясновидец
Постер к сериалу Ясновидец
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Постер к сериалу Ясновидец
Постер к сериалу Ясновидец
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.4
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4 постера
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Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Ясновидец
Ясновидец (2006 - 2014) Psych 12+
Год выпуска 2006
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 40 минут
Телеканал USA Network
Продолжительность 80 часов 0 минут
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О чем сериал

«Ясновидец» — американский сериал про человека, который использует свои дедуктивные способности, чтобы расследовать запутанные дела. Главный герой — Шон Спенсер — сын офицера полиции. С самого детства его заставляли решать логические задачи и тренировать навыки детектива. Спустя годы ему это действительно пригодилось. Парень вынужден притворяться экстрасенсом, потому что так может вызвать больше доверия у окружающих. В этом ему помогает друг детства Гас. Вместе парни основали частное сыскное бюро и теперь выступают в качестве консультантов правоохранительных органов.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Steve Franks
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен Henry Spencer
Энн Дудек Lucinda Barry
Курт Фуллер
Курт Фуллер
Джеймс Родэй
Джеймс Родэй
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Сезоны
Ясновидец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 15 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 16 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 15 эпизодов
 
Ясновидец - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Peacock представил первый трейлер фильма «Ясновидец 3: Это Гас»
Peacock представил первый трейлер фильма «Ясновидец 3: Это Гас»
Кадры из сериала
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