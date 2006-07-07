«Ясновидец» — американский сериал про человека, который использует свои дедуктивные способности, чтобы расследовать запутанные дела. Главный герой — Шон Спенсер — сын офицера полиции. С самого детства его заставляли решать логические задачи и тренировать навыки детектива. Спустя годы ему это действительно пригодилось. Парень вынужден притворяться экстрасенсом, потому что так может вызвать больше доверия у окружающих. В этом ему помогает друг детства Гас. Вместе парни основали частное сыскное бюро и теперь выступают в качестве консультантов правоохранительных органов.